نقل 6 حاويات أكسجين مبردة من دبي إلى الهند

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

نقلت طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي حاويات أكسجين مبردة وفارغة من إمارة دبي يوم 26 أبريل لتهبط حوالي الساعة 7:15 مساءً بمنطقة باناجاره في اليوم ذاته.

وبحسب ما نقله موقع "إن دي تي في" الهندي، فقد نقلت طائرة من طراز C-17 تابعة لسلاح الجو الهندي يوم الاثنين جواً 6 حاويات فارغة من الأكسجين المبرد من دبي لعمليات الإغاثة من جائحة "كوفيد-19" بالبلاد.

ويأتي ذلك في إطار عمليات الإغاثة التي تقدمها الإمارات لدولة الهند الصديقة، في ظل تفاقم أزمة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد.

ووفقا لسلاح الجو الهندي، قامت طائرة أخرى تابعة له بنقل 4 حاويات فارغة من بانكوك وهبطت في باناجاره في الصباح الباكر.

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