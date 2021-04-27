الإمارات ترسل مساعدات غذائية إلى القمر المتحدة

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 43 طنا من المواد الغذائية، إلى جمهورية القمر المتحدة، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، خاصة المتأثرة من الأوضاع الصحية الراهنة، وتعزيز قدرتها في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

وقال سعادة سعيد المقبالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة " إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة تشهد نموا مطردا في العديد من المجالات وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف سعادته :" أن دولة الإمارات قامت خلال العام الماضي بتسيير عدد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى جمهورية القمر المتحدة لدعم الجهود الحكومية في السيطرة على التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، شملت العديد من أجهزة الفحص، وأجهزة التنفس، والتي كان لها الدور الكبير في دعم القطاع الطبي والمساهمة في توفير الحماية لخط الدفاع الأول من العاملين في القطاع الطبي".

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