لطيفة بنت محمد: دبي والإنسانية قصة مسيرة والتزام وعطاء لا تنتهي

المصدر: دبي - البيان

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أن قصة دبي والإنسانية قصة مسيرة والتزام وحب وعطاء لا تنتهي ومثال جميل في عمل الخير ودعم المحتاجين في كل مكان ومن جميع الأطياف وأضافت سموها: ما حققته دبي يعد إنجازاً إنسانياً نبيلاً يحصد 36.6 مليون درهم في المزاد الفني الخيري العالمي الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وهنأت سموها جميع من شارك في هذا الحدث الإنساني سواء من خلال تقديم الأعمال الفنية أو شرائها.

جاء ذلك في تدوينة لسموها على موقعها الرسمي في «تويتر»: «قصة دبي والإنسانية قصة مسيرة والتزام وحب وعطاء لا تنتهي ومثال جميل في عمل الخير ودعم المحتاجين في كل مكان ومن جميع الأطياف، ما حققته دبي يوم أمس يعد إنجازاً إنسانياً نبيلاً يحصد 36.6 مليون درهم في المزاد الفني الخيري العالمي الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

المزاد يدعم حملة 100 مليون وجبة، التي تعد أكبر حملة إنسانية على مستوى المنطقة لإطعام المحتاجين في 30 دولة في أربع قارات خلال شهر رمضان المبارك. أهنئ جميع من شارك في هذا الحدث الإنساني سواء من خلال تقديم أو شراء الأعمال الفنية».

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