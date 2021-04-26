إبراهيم بوملحه: «حملة الـ100 مليون وجبة» تجسد قيم الخير والعطاء

المصدر: أبوظبي - وام

تشكل «حملة 100 مليون وجبة» نهج الخير والعطاء الإماراتي الراسخ منذ عقود والذي يعد قيمة إنسانية مستدامة تتجاوز حدود الجغرافيا لتمد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

ونجحت الحملة الأكبر بالمنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك، والتي تم إطلاقها 11 أبريل الجاري، في تحقيق هدفها بعد 10 أيام فقط من بدء عملها، حيث أعلنت في 22 من الشهر ذاته تمكنها من جمع 100 مليون درهم من تبرعات أهل الخير أفراداً ومؤسسات من داخل دولة الإمارات وخارجها وذلك بما يعادل 100 مليون وجبة.

وأكد إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أن قيم الخير والعطاء الإنساني تشكل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن «حملة 100 مليون وجبة» جاءت تجسيداً لهذا النهج المتجذر في الدولة في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وقال: إن دولة الإمارات رائدة العمل الإنساني وتحرص دائماً بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة على مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية بسخاء للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وأشار إلى أن هذه الحملة المباركة التي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاقها في مستهل شهر رمضان المبارك، جاءت تأكيداً لحرص قيادة الدولة الرشيدة على نشر قيم الخير في العالم أجمع كما أنها تعكس معاني إنسانية نبيلة في مجتمع الإمارات.

ولفت إلى أن العام الماضي تم إطلاق حملة 10 ملايين وجبة وخلال العام الجاري تم مضاعفة الرقم واستهداف 100 مليون وجبة ورغم هذا التحدي في القدرة على توفير هذا الكم الهائل من الوجبات وتوزيعها إلا أن الحملة نجحت في تحقيق هدفها خلال 10 أيام فقط وتواصل فتح المجال أمام الجميع المساهمة فيها.

وبين أن «حملة 100 مليون وجبة» جاءت في وقت مهم مع حلول شهر رمضان المبارك وأيضاً مع تأثر العالم لاسيما المجتمعات الفقيرة بجائحة «كوفيد 19» التي أثرت بشكل سلبي في قدرة الأسر على توفير الطعام وتلبية احتياجاتها، مشيداً بالتفاعل المجتمعي الكبير الذي شهدته الحملة منذ إطلاقها فالجميع حرص على المشاركة فيها سواء مؤسسات أو أفراد.

أهداف

ورغم تحقيق أهدافها بالكامل بتوفير 100 مليون وجبة للمحتاجين والفئات المستهدفة في الدول التي تغطيها، تستمر الحملة في تمكين المحسنين وفاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع من الوصول بتبرعاتهم ومساهماتهم النقدية إلى آفاق إنسانية وإغاثية وجغرافية أرحب في أنحاء العالم من دون تمييز.

مبادرات

وانطلقت حملة 100 مليون وجبة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تحتضن 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية وتنموية معنية بإرساء ثقافة العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتنموي ونشر الأمل بفضل برامج ومشاريع متنوعة تركز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشة وتخدم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أهدافاً وغاياتٍ إنسانية دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

وتأتي «100 مليون وجبة» ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الـ5 التي تشكل مرتكزات عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتركز الحملة على الفئات المحتاجة في 30 دولة حول العالم.

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