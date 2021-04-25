رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم الزرعوني يتبرع بمليون درهم لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: دبي - البيان

تبرع رجل الأعمال الإماراتي سعادة عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني بمليون درهم، يعادل مليون وجبة، لحملة "100 مليون وجبة"، إيمانا منه بأهمية هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعنية في الإمارات وفي الدول المشمولة بالحملة.

ورغم تحقيق حملة 100 مليون وجبة كامل المساهمات المطلوبة في الأيام العشرة الأولى من إطلاقها، تتواصل تبرعات الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات بالتدفق على الحملة الأكبر في المنطقة والتي بدأت في العالم العربي ومختلف دول قارتي أفريقيا وآسيا، وتوسعت اليوم لتشمل أيضًا أميركا الجنوبية وأوروبا، سعيًا منها إلى مساعدة أكبر قدر ممكن من الجياع في 30 دولة حول العالم في شهر رمضان كالأردن وأنغولا والبرازيل وأثيوبيا وكوسوفو واليمن، من دون التمييز بين منطقة وأخرى أو أي عرق أو دين.

مسؤولياتنا كبشر

وقال رجل الأعمال الإماراتي، سعادة عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، أن حملة 100 مليون التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي دعوة مفتوحة لكل الأفراد والمؤسسات لمساندة المحتاجين وإطعام المساكين في 30 دولة في شهر الخير.

وتابع: "مساهمتنا في الحملة شرف والتزام لأنها حملة إنسانية ملهمة تضعنا نحن المواطنين أمام مسؤولياتنا كبشر تجاه الآخرين في مختلف أنحاء العالم ممن يحتاجون للعون والمساندة. وقيادتنا الرشيدة عوّدتنا دائماً على المسابقة في عمل الخيرات وإطلاق المبادرات الهادفة التي ترسخ قيم العطاء والتضامن الإنساني التي أرساها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات".

وأضاف أن الحملة بتوفيرها الدعم الغذائي المباشر لمن هم في حاجة إليه، خصوصاً في المجتمعات الأقل دخلاً، وإطعامها الطعام في شهر الصيام تمثل روح الشهر الفضيل وتجسد مدى حرص كل فئات مجتمع الإمارات على المشاركة في العمل الخيري والإنساني الفاعل الذي تميزت به الإمارات على الساحة العالمية.

أضخم حملة من نوعها في المنطقة

وتشكل حملة "100 مليون وجبة" بحجمها سابقةً في المنطقة، وتأتي استكمالًا لحملة "10 ملايين وجبة" التي انطلقت في الإمارات في رمضان الماضي، بهدف مساعدة المتأثرين بوباء كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلقت الحملة مع بداية الشهر الفضيل لتجسد معانيه وتترجم قيمه على أرض الواقع، بهدف الإسهام في الحد من الجوع عبر توزيع مساعدات إنسانية، على شكل طرود تحتوي على المكونات الغذائية الأساسية أو قسائم شرائية، وإيصالها مباشرةً وفي أسرع وقت إلى أماكن تواجد المستفيدين منها.

تحدٍ عالمي

وتأتي حملة "100 مليون وجبة" كجزء من جهود دولة الإمارات، للتخفيف من تحديات الجوع والفقر وسوء التغذية في العالم العربي في شكل خاص، ولدعم الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المجتمع العالمي، والذي يقضي بإنهاء الجوع وكل أشكال سوء التغذية في العالم بحلول العام 2030، حيث يهدد الجوع حياة أكثر من 820 مليون شخص في العالم، منهم 52 مليون شخص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يموت طفل كل عشر ثوانٍ بسبب مرض مرتبط بالجوع.

أربع طرق للتبرع طوال الشهر الفضيل

ويستطيع كل مقتدر يرغب في المشاركة في حملة "100 مليون وجبة"، أكان في الإمارات أم خارجها، التبرع عبر أربع قنوات وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، والحساب المصرفي المخصص للحملة في بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، والرسائل النصية القصيرة عبر إرسال كلمة "وجبة" باللغة العربية أو "meal" باللغة الإنجليزية على أرقام محددة على شبكتي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات ومعروضة على الموقع الإلكتروني للحملة، إضافةً إلى إمكان المراسلة عبر البريد الإلكتروني info@100MillionMeals.ae

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز