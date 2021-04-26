مشاركة واسعة من الأفراد والمؤسسات في «المجتمع معنا» لجمع التبرعات لـ«100 مليون وجبة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مبادرة المجتمع معنا لتحفيز الشركات والمؤسسات، والأفراد والمجموعات الرياضية والفنية والثقافية والجاليات، والنجوم والفنانين على المشاركة الفاعلة في دعم حملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها لإطعام الطعام للجوعى والمحتاجين في شهر رمضان المبارك في 30 بلداً حول العالم.

وتهدف مبادرة المجتمع معنا، التي يشرف عليها خريجو برنامج إعداد صناع الأمل كمتطوعين، إلى توفير منصة رقمية مفتوحة لكلٍ من الأفراد والمؤسسات والفنانين الداعمين للعمل الخيري، لتقديم التبرعات، وتشجيع أقرانهم وزملائهم ومحطيهم على المساهمة الفاعلة في حملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى إطعام الجوعى في المجتمعات الأقل دخلاً في 30 بلداً في العالم العربي وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأمريكا الجنوبية، عملاً بقيم شهر رمضان من الإحسان والعون ومساعدة الآخرين.

وتدعم المبادرة جهود حملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعنية في الإمارات وفي الدول الثلاثين المشمولة بالحملة.

منصة رقمية سهلة

وتم إطلاق مبادرة المجتمع معنا عبر المنصة الرقمية يلا غيف YALLAGIVE لتسهيل تشكيل مجموعة التبرع لكل مؤسسة أو شركة أو مجموعة داخل الدولة تريد المساهمة في توفير الدعم الغذائي للمحتاجين عن طريق حملة 100 مليون وجبة.

ويمثل هذا الحل الرقمي المبتكر تجسيداً لمبدأ التمويل الجماعي أو جمع التبرعات الجماعي ويوفر خياراً ميسراً يتيح إنشاء صفحة خاصة على منصة يلا غيف لكل مؤسسة أو مجموعة مشاركة في مبادرة المجتمع معنا وداعمة لحملة 100 مليون وجبة، مع وضع مبلغ معين هدفاً لجمعه من أجل توفير الطرود الغذائية للمحتاجين في 30 دولة ضمن الحملة.

3 فئات

وتضم مبادرة المجتمع معنا ثلاث فئات مختلفة، تستهدف كل واحدة منها إشراك مجموعة معينة من فاعلي الخير في مجتمع الإمارات، وتتوزع على كلٍ من فئة المؤسسات والشركات، وفئة الأفراد والمجتمع، وفئة المجموعات الداعمة للأعمال الإنسانية من مجموعات رياضية وفنية وثقافية.

وتمكّن مبادرة المجتمع معنا الشركات والمؤسسات من إنشاء حملة مصاحبة لحملة 100 مليون وجبة للمساهمة فيها، تشجع من خلالها موظفيها على المشاركة في التصدي لمعضلة الجوع، والمشاركة في جهود إطعام الطعام التي تنفذها حملة 100 مليون وجبة. وقد بدأت عدد من المؤسسات والشركات الأخرى بالفعل بالمشاركة في مبادرة المجتمع معنا ومنها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي داعية غيرها من المؤسسات والشركات إلى المساهمة في هذه الحملة المبتكرة.

شركاء في الخير

وقال معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن مشاركة الهيئة فـي مبادرة المجتمع معنا الداعمة لحملة 100 مليون وجبة من الإمارات إلى العالم والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تأتي انطلاقاً من حرصها على تشجيع موظفيها وشركائها الاستراتيجيين على التبرع من خلال المنصة الإلكترونية، وتفعيل دور الموظفين في تقديم المساعدة للمحتاجين، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، الذي يعد من مواسم الخير التي يزداد فيها تكاتف المجتمع، وتمتد فيها الأيادي البيضاء لعون المحتاجين وإغاثة الملهوفين، ونحن في هيئة الطرق والمواصلات، نفخر بالمشاركة فـي هذه المبـادرة التي نعدّها واجباً تفرضه علينا مسؤوليتنا المجتمعية.

تكاتف مجتمعي

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا أن نساهم في الحملات المصاحبة لمبادرة مئة مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الحملة الرئيسة والتي كانت هيئة كهرباء ومياه دبي من أول المشاركين فيها، من خلال توفير الدعم أيضاً لحملة المجتمع معنا عبر منصة يلا غيف (YallaGive)، ونثمن إطلاق هذه الحملة التي تهدف إلى مشاركة المجتمع من أفراد ومؤسسات تعزيزاً للتعاضد والتكاتف المجتمعي».

رسالة عالمية

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن أن نهج الخير موروث متأصل ومستمر في مجتمع الإمارات التي تمتد يدها البيضاء لتدعم العديد من الشعوب المحتاجة في بقاع الأرض كافة إذ واصلت تقديم العون والتطوع لإغاثة الشعوب المنكوبة وزرع الخير في كل مكان ويأتي عام 2020 وما حمله من تداعيات جائحة كوفيد 19 ليسطر فصلاً جديداً في نهج الإمارات الإنساني، إذ برزت ريادة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية انتشاره.

الأفراد والمجتمع

وتهدف مبادرة «المجتمع معنا» إلى تحفيز الأفراد والأسر والجمعيات وغيرهم على إطلاق حملات خاصة بهم لجمع مبالغ تحددها كل حملة فرعية ليصب ريعها في مصلحة حملة «100 مليون وجبة». وتحث المبادرة الجميع من أفراد وعوائل ومجتمعات وجمعيات وجاليات ومجموعات رياضية وفنية وثقافية وغيرهم على المشاركة الواسعة والكثيفة.

وقد تم تفعيل 25 حملة مجتمعية إلى الآن، ساهم فيها أكثر من 600 متبرع حتى تاريخه تساهم كلها في مصلحة «حملة 100 مليون وجبة» وتشمل مبادرات فردية وعائلية ومجموعات رياضية وعدداً من المدارس والمؤسسات الخاصة.

إشراف

ويشرف على مبادرة «المجتمع معنا» الداعمة لحملة «100 مليون وجبة» خريجو الدفعة الأولى والتأسيسية من برنامج «إعداد صنّاع الأمل» الذي انطلق عام 2020 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني وبإشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وبالشراكة الإعلامية مع مؤسسة دبي للإعلام.

إشراك المجتمع

وقال فريق برنامج «إعداد صناع الأمل» المنظمون لمبادرة «المجتمع معنا»: إن هدفنا من خلال مبادرة «المجتمع معنا» إحداث حراك خيري شامل وإشراك المجتمع بمختلف فئاته بشكل أكبر في المساهمة في حملة «100 مليون وجبة» الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام والتي تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله للعمل الإنساني.

تسهيل

بدوره قال عبدالله النعيمي مؤسس منصة «يلا غيف» YALLAGIVE، التي توفر الحلول التقنية لإطلاق الحملات الرقمية الفردية والمؤسسية لجمع التبرعات ضمن مبادرة «المجتمع معنا»: «نشهد إقبالاً ملموساً على إطلاق الحملات الفردية المؤسسية الداعمة لمبادرة المجتمع معنا وحملة 100 مليون وجبة لإطعام الطعام عبر منصتنا الرقمية بما يعكس قيم التضامن الإنساني مع المحتاجين حول العالم من مختلف فئات المجتمع في شهر رمضان المبارك».

وتُضاف حملات التبرع الفردية والمؤسسية الداعمة ضمن مبادرة «المجتمع معنا» إلى قنوات التبرع الأساسية المعتمدة لحملة 100 مليون وجبة، والتي تستمر في استقبال التبرعات في شهر رمضان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز