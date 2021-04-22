مستشفيات محمد بن زايد الميدانية جاهزية عالية لمحاصرة «كورونا» بمعايير عالمية

المصدر: دبي - البيان

حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة وقفزات لافتة عالمياً في معركتها ضد جائحة «كورونا»، في تكامل أركان الوقاية والفحص والعلاج والمتابعة وحملات التطعيم والتوعية المستمرة للحد من انتشار الفيروس، كما أثبتت المستشفيات الميدانية التي أنشأتها الدولة قدرتها الكبيرة على الوفاء بما هو مطلوب منها لرعاية المصابين بالفيروس، وتقديم الرعاية اللازمة بجودة عالية.

«البيان» تفقدت مستشفيات الشيخ محمد بن زايد الميدانية في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، ووقفت على التجهيزات الاستثنائية بمواصفات عالمية والكفاءات الطبية العاملة في المستشفيات، التي لا تقل أبداً عن المستشفيات الاعتيادية، والتي يظهر فيها مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالارتقاء بمعاييرها، واهتمامها المتواصل بجودة وكفاءة المستشفيات الميدانية وجهود خط الدفاع الأول فيها، الأمر الذي يعكس الاستباقية والمرونة الوطنية في ابتكار حلول وقائية للتعامل مع الفيروس، حيث تم تخصيص المستشفيات الميدانية وتأهيلها للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس على أتم وجه.

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