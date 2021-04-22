رأس الخيمة.. أفضل الخدمات الصحية المبتكرة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

يسهم مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة رأس الخيمة، في تعزيز جهود دولة الإمارات للتصدي لفيروس «كوفيد 19»، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين، ضمن أعلى معايير البروتوكولات الصحية في العالم.

ويأتي المستشفى ضمن عدد من المستشفيات الميدانية في مدن الدولة كافة، يتم تنفيذها من قبل شركة «صحة» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخلال جولة ميدانية لـ«البيان» في المستشفى، أكد الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة صحة، أن المستشفى تم تشييده بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، داخل حرم مستشفى عبيدالله برأس الخيمة على مساحة 7 آلاف متر مربع، ويضم 204 أسرّة، منها 48 سريراً مخصصة للعناية المركزة، و156 للحالات المتوسطة والشديدة، ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

دعم

وأضاف: حققت دولة الإمارات ريادة عالمية في مجال الاستباقية والمرونة بالتعامل مع الجائحة وآثارها، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وحرصها المتواصل على توفير عوامل الأمان النفسي والصحي من خلال الرسائل التي يتم ترجمتها إلى مبادرات على أرض الواقع، منها المستشفيات الميدانية التي تم توزيعها جغرافياً على مستوى مناطق الدولة، لغرس الطمأنينة والثقة بين أفراد المجتمع على قدرة دولة الإمارات على عبور الجائحة، وتحقيق التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال الكعبي، حرصنا على استخدام أعلى المواصفات للمواد المستخدمة في إنشاء المستشفى، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة، بالإضافة لتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي توفر نتائج سريعة تسهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالبروتوكولات الطبية لوضع الخريطة العلاجية للمرضى، لافتاً إلى أن المستشفى يلعب دوراً رئيسياً في تخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الصحية في رأس الخيمة، لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمرضى الآخرين.

بدوره أوضح حمدان الكعبي مشرف عام مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في رأس الخيمة، أن المستشفى يقدم خدماته الصحية والعلاجية من خلال الطاقم الطبي والكوادر التمريضية على أعلى درجة من الاحترافية في المجال الصحي، وتوفير الخدمات النفسية للمرضى وخاصة خلال المرحلة الأولى لوصولهم وتعديل قابليتهم للعلاج، بالإضافة لخدمات العلاج الطبيعي، كما يقوم خبراء التغذية بالتوصية لتجهيز وجبات غذائية خاصة لكل حالة في حال الإصابة بأمراض السكري أو الضغط أو الكلى.

وأشار إلى أن المستشفى تم تجهيزه بمختبر متكامل وصيدلية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في حال حدوثها، بالإضافة لقسم الأشعة المقطعية وسيارة الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات الطبية، وتخصيص قسم للعناية المركزة يضم 48 سريراً مخصصة للحالات الحرجة والطارئة في حال حدوثها.

اقرأ ايضاً

الشارقة.. احترافية بأحدث التقنيات والكوادر المتخصصة

عجمان.. حالات شفاء مرتفعة للمصابين بالفيروس

مستشفيات محمد بن زايد الميدانية جاهزية عالية لمحاصرة «كورونا» بمعايير عالمية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز