عجمان.. حالات شفاء مرتفعة للمصابين بالفيروس

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد الكادر الطبي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بعجمان الخاص باستقبال المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، تحقيق نسبة عالية من الشفاء بين المرضى، مشيرين إلى أهمية المستشفى في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن خط الدفاع الأول في القطاعين العام والخاص ومن أجل استمرار كافة الخدمات العلاجية الأخرى لجميع المستشفيات لتقديمها للمرضى الآخرين، مشيرين إلى أن المستشفى الميداني جاء ترجمة لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «لا تشلون هم» وذلك بتوفير الخدمات العلاجية مجاناً لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

«البيان» وقفت على خدمات المستشفى خلال جولة ميدانية، حيث يقع المستشفى على مساحة 7000 متر مربع قرب مدينة الشيخ خليفة الطبية بمنطقة الجرف في عجمان، ويضم 204 أسرة، منها 48 مخصصة للعناية المركزة و150 للحالات المرضية الشديدة والمتوسطة، كما يعمل في المستشفى 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

رعاية

وقال الدكتور حسين عبد العزيز العوضي، استشاري العناية المركزة للأمراض المعدية والمسؤول الطبي لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في عجمان: جاء افتتاح المستشفى الميداني في إمارة عجمان بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية والطبية خلال جائحة كورونا ومن أجل رعاية المصابين بالفيروس وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأكد أهمية المستشفى في استيعاب الحالات المرضية في الإمارة ودعم استراتيجية الدولة في استمرار الخدمات الطبية بجودة عالية.

وأشار إلى أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويضم كوادر طبية وفنية على مستوى عال بتطبيق البروتوكولات الصحية العالمية لعلاج فيروس كورونا المستجد ومتابعة الحالات المرضية ووجود التنسيق الطبي بين شركة صحة ومنطقة عجمان الطبية بغرض تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتميز في الخدمات، لافتاً إلى تحقيق نسبة عالية من الشفاء بين المرضى.

وذكر أن المستشفى يعمل على مدار أربع وعشرين ساعة في رعاية المصابين وتقديم الخدمات العلاجية مجاناً لكافة المرضى المواطنين والمقيمين وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة بالاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتوفير أفضل الخدمات والمعدات والأجهزة الطبية التي تساند عمل خط الدفاع الأول في استمرار الخدمات الطبية.

وفي السياق نفسه أكدت الدكتورة فاطمة محمد المالك أخصائية التغذية على اهتمام وحرص المستشفى بتقديم الغذاء المناسب للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق أحدث الأدلة الإرشادية، مشيرة إلى أن هنالك أغذية خاصة للمصابين نسبة لأن المريض يفتقد حاستي الشم والتذوق مع فقدان الشهية ولذلك يتم وضع نظام غذائي يتماشى مع حالته ويسهم في تعزيز مناعته الصحية لمواجهة الفيروس.

وتطرقت المالك إلى اهتمام دولة الإمارات بإنجاز المستشفيات الميدانية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة ومن ضمنها التغذية السليمة للمرضى وتوفير وجبات غذائية بشكل مدروس حسب حالة المريض الصحية والتركيز على السوائل.

ومن جانبه أكد أحمد سعيد العامري، المشرف الإداري في المستشفى اهتمام شركة صحة بتقديم خدمات ذات جودة عالية ورعاية صحية شاملة للمرضى ومراقبة مدى سير الخدمات الطبية وعمل جميع الأقسام في المستشفى والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية جميع العاملين في المستشفى والإشراف على التعقيم، مشيراً إلى أن المستشفى يعمل جاهداً في سبيل تعزيز خدمات الرعاية الصحية خلال الجائحة وتوفير المساندة لعمل القطاعين الحكومي والخاص بأريحية في استمرار الخدمات العلاجية.

وأشار العامري إلى أن جميع فرق العمل من أطباء وكادر تمريضي وفني إضافة إلى الكوادر الإدارية يعملون من أجل إنجاح خطط واستراتيجية الدولة في توفير الحماية والرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.

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