1.665.987 مجموع الجرعات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 138154 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس1665987 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 16.84 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

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