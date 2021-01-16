استقبال طلبات التطعيم المنزلي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في الشارقة

المصدر: ( الشارقة - البيان) تصوير: إبراهيم صادق

بدأت، أمس، دائرة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع منطقة الشارقة الطبية، استقبال طلبات تطعيم «كوفيد 19» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل، بعد الانتهاء من تدريب الكادر الطبي التابع للدائرة بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية على الإجراءات الطبية المعتمدة للتطعيم بمدن إمارة الشارقة كافة.

وأشارت دائرة الخدمات الاجتماعية إلى أنه سيتم توفير خدمة تقديم اللقاح بالمنازل من خلال الدائرة بمدينة الشارقة وأفرع الخدمات الاجتماعية في الذيد والمدام والبطائح ومليحة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والحمرية.

مبادرات

وذكرت عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن الدائرة عملت منذ بداية الجائحة على إطلاق العديد من المبادرات التي تضمن صحة وسلامة كبار المواطنين بإمارة الشارقة في ظل وباء كورونا من خلال التعاون المستمر مع الشركاء وفي مقدمتها منطقة الشارقة الطبية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المجتمع.

وقالت: «إن إطلاق الدائرة خدمة التطعيم المنزلي تعتبر من أهم الخدمات التي ستعمل على تسهيل حصول الفئات الأكثر حاجة للقاح ومنها كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى النفسيون وذووهم من خلال الوصول إليهم بالمنازل، بالإضافة لتشجيع أكبر عدد من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، كما ستعمل وحدات الرعاية المنزلية لتطعيم كبار المواطنين بمنازلهم في كافة مدن إمارة الشارقة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع».

وأعربت عن شكرها وتقديرها لجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمنطقة الشارقة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ودورها الفاعل في توفير كافة سبل الدعم الصحي للدائرة لتقدم خدماتها لكبار المواطنين وهم في منازلهم حفاظاً على صحتهم وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها نموذجاً يحتذى به في كافة المجالات.

مواجهة

ومن جانبها قالت خلود آل علي، مدير إدارة خدمات كبار السن في الدائرة: «يسعدنا في دائرة الخدمات الاجتماعية بأن نكون إحدى المؤسسات التي تعمل مع كافة الجهات الحكومية التي تسعى لمواجهة هذا الوباء، وأن نصل بخدمات صحية واجتماعية تعزز صحة كبار المواطنين بإمارة الشارقة وهي الفئة الأكثر أهمية على مستوى المجتمع لمكانتهم واعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للأوبئة والأمراض المزمنة، وقد قمنا بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشارقة بتجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لبدء التطعيم بالمنازل من خلال وحدات الرعاية المنزلية بكافة مدن الإمارة، وتم تدريب الكادر الطبي والتنسيق مع المنطقة الطبية بالشارقة لاستلام التطعيمات اللازمة، حيث إن العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المعنية يعمل على المساهمة في تعافي مجتمع الإمارات، انعكاساً لرؤية حكومة دولة الإمارات على أن تكون الدولة من الدول الرائدة في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز تنافسيتها العالمية وتحقيق التعافي من هذه الجائحة.

تقليل

يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة في مساندة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتقديم تطعيم «كوفيد 19» لأكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، للمساعدة في تقليل الحالات بشكل عام، وتقليل الحالات الحرجة بشكل خاص والسيطرة على المرض بشكل أفضل في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر فئة كبار السن من الفئات الأكثر عرضة لهذا المرض وتطعيمها سيعمل على تقليل عدد المصابين من هذه الفئة.

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