عبدالله العوذلي: الدراسة عن بُعد لا تحقق أهدافها

أكد عبدالله خالد العوذلي طالب في جامعة أبوظبي، أن الدراسة عن بُعد لا تحقق أهدافها بالشكل الكامل في التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة وغيرهما من التخصصات التقنية، والتي تحتاج إلى تطبيق عملي في المختبرات وتواصل مباشر مع الأساتذة، مشيراً إلى أن الدراسة النظرية غير كافية، والخريج لا بد من أن يتوافر له عدة شروط وهي الدراسة النظرية والعملية والتي يعززها الجماعي، بجانب مقابلة الزملاء داخل الحرم الجامعي.

وأضاف: التعليم المباشر هو الأفضل لأن الهدف ليس فقط التعليم بل التهيئة للمستقبل والتواصل مع الأشخاص وبناء العلاقات وتكوين الشخصية والتفكير بالحلول والعمل فريقاً واحداً، وفي الوقت نفسه قد يحتاج بعض الطلبة إلى التعليم عن بُعد لأسباب خاصة وأبرزها المشكلات الصحية أو بعد المسافة والتنقل بين مناطق الدولة.

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