حمد المرزوقي: الدراسة «أونلاين» تفتقد إلى العمل الجماعي

أكد حمد عيسى المرزوقي طالب هندسة طبية وحيوية في جامعة خليفة أن الدراسة «الأونلاين» تفتقد إلى العديد من الأساسيات، التي يحتاج إليها الطالب في المرحلة الجامعية، والتي يوفرها التعليم التقليدي في الحرم الجامعي، وأبرزها العمل الجماعي، وتبادل المعرفة، والعمل بشكل مباشر في المختبرات والتخصصات التقنية، وبالبعد عن تكرار الروتين اليومي بالمحاضرات عن بُعد.

وأضاف: التعليم عن بُعد جاء لتقديم حلول لتداعيات «كوفيد19»، وبانتهاء الأزمة والعودة إلى الحياة الطبيعية، فإنه يتعين العودة إلى مدرجات الجامعة وتلقي المعرفة بشكل مباشر، والتي لا تتوقف فقط على المدرج الجامعي، بل تنفيذ المشروعات بشكل جماعي داخل المختبرات، مشيراً إلى أن التحصيل النظري غير كافٍ، حيث تتوافر المعرفة، لكن يفتقد الطالب إلى الدراسة العملية، ما دفع بعض الطلبة إلى إعادة مقرراتهم، ليتمكنوا بشكل أفضل من تخصصهم وإنجاز مشاريع التخصص.

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