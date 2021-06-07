أنفال الخزيمي: التعليم الإلكتروني منح الطلبة وقتاً كافياً لإنجاز البحوث

قالت أنفال عبدالله الخزيمي، من كلية الهندسة بجامعة الشارقة، إن عملية التعلم عن بُعد أسهمت في تحقيق السلامة والوقاية من فيروس «كورونا»، واستكمال الدراسة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، إضافة إلى شعور الآباء والأمهات بالاطمئنان على أبنائهم وتمكينهم من السيطرة عليهم وبقائهم في المنزل والمحافظة عليهم من انتقال العدوى وإثبات قدرة المجتمع فيما يتعلق مع التكييف مع أي أزمة، وهو ما يعد دافعاً لنجاح التعليم عن بُعد.

وأوضحت الخزيمي أن التعلم عن بُعد له العديد من الميزات حيث يمنح الطلبة وقتاً كافياً لإنجاز البحوث الموكلة إليهم من قبل الأساتذة، كما أن كل فيديوهات الشروحات بالنسبة للمحاضرات مسجلة، وبالتالي يستطيع الطالب الوصول إلى المواد الدراسية بسهولة وفي أي وقت وبمرونة كافية.

وأكدت أن نظام التعليم عن بعد عزز استمرارية التعلم في ظل الجائحة وحقق الفائدة للمؤسسات الأكاديمية والطالبة.

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