ماذا تعني علامة VoLTE التي تظهر على هاتفك؟

إذا لاحظت ظهور رمز VoLTE في شريط الإشعارات أعلى شاشة هاتفك، فقد تتساءل عن معناه وما إذا كان يشير إلى مشكلة أو تغيير في طريقة إجراء المكالمات.

في الواقع، يرتبط هذا الرمز بتقنية حديثة نسبيا أصبحت جزءا أساسيا من شبكات الاتصالات المحمولة، وتسمح بإجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الجيل الرابع LTE.

وترمز VoLTE إلى عبارة Voice over LTE، أي "المكالمات الصوتية عبر شبكة LTE"، وهي تقنية تعتمد على إرسال الصوت في صورة بيانات رقمية ضمن شبكة الجيل الرابع، بدلا من الاعتماد على أسلوب الاتصال التقليدي المستخدم في بعض شبكات المحمول القديمة.

كيف تعمل تقنية VoLTE؟

عند إجراء مكالمة باستخدام VoLTE، يتم تحويل صوت المتحدث إلى بيانات رقمية وتقسيمها إلى حزم صغيرة، ثم إرسالها عبر شبكة الهاتف المحمول إلى الطرف الآخر، وعند وصول هذه الحزم، يعاد ترتيبها وتحويلها مرة أخرى إلى صوت يمكن سماعه بصورة طبيعية.

وتختلف هذه الطريقة عن آلية عمل شبكات الاتصال الأقدم، التي كانت تعتمد على إنشاء مسار اتصال مباشر وثابت بين طرفي المكالمة، وكان هذا الأسلوب يستهلك جزءا من سعة الشبكة، كما كان يؤدي في بعض الحالات إلى تعطيل أو إبطاء استخدام الإنترنت أثناء المكالمة.

ومن أبرز مزايا VoLTE أنها تسمح للمستخدم بإجراء المكالمة واستخدام اتصال البيانات في الوقت نفسه، وبذلك يمكن تصفح الإنترنت، واستخدام التطبيقات أو تنزيل الخرائط أثناء التحدث عبر الهاتف، دون الحاجة إلى إنهاء المكالمة.

وماذا عن شبكات 5G؟

مع انتشار شبكات الجيل الخامس، ظهرت تقنيات مشابهة للمكالمات الصوتية عبر 5G، ومن بينها Vo5G وVoNR، وهي اختصار لـ"Voice over New Radio"، أي المكالمات الصوتية عبر تقنية الراديو الجديدة الخاصة بشبكات 5G.

وتعتمد هذه التقنيات أيضا على مبدأ إرسال الصوت على شكل حزم بيانات، مع اختلاف البنية الشبكية المستخدمة، ويعتمد ظهور التقنية المتاحة على الهاتف وشركة الاتصالات والشبكة التي يتصل بها الجهاز.

وفي حال كان الهاتف يدعم VoNR، لكنه لم يتمكن من استخدام الخدمة لسبب يتعلق بإعدادات الشبكة أو البرمجيات أو البرج الخلوي، فقد تنتقل المكالمة إلى VoLTE أو إلى المكالمات عبر شبكة Wi-Fi، إذا كانت هذه الخيارات مدعومة.

هل تختلف VoLTE عن مكالمات واتساب وفيس تايم؟

رغم أن كليهما يعتمد على نقل الصوت في صورة بيانات، فإن VoLTE ليست مثل مكالمات VoIP التي توفرها تطبيقات مثل واتساب وفيس تايم.

ففي مكالمات التطبيقات، يمر الاتصال عادةً عبر خوادم الخدمة قبل وصوله إلى الطرف الآخر، بينما تعتمد VoLTE على البنية الأساسية لشبكة شركة الاتصالات نفسها.

ويمكن للمستخدم التحقق من دعم VoLTE أو خدمات المكالمات الصوتية عبر 5G من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم قسم شبكة الهاتف المحمول أو الاتصالات، وقد يختلف اسم الخيار ومكانه من جهاز إلى آخر.

وبالتالي، فإن ظهور رمز VoLTE على الهاتف لا يمثل تحذيرا أو عطلا، بل يشير عادةً إلى أن المكالمات الصوتية تُجرى عبر شبكة LTE باستخدام هذه التقنية، بما يوفر تكاملا أفضل بين المكالمات وخدمات البيانات.