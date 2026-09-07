واتساب يتوقف غداً عن العمل على هذه الهواتف.. هل يتأثر هاتفك؟

يستعد تطبيق واتساب لإجراء تغيير مهم في متطلبات تشغيله، مع بدء تطبيق حد أدنى جديد لأنظمة التشغيل اعتبارا من يوم غد 8 سبتمبر 2026، ما قد يحرم مستخدمي بعض الهواتف القديمة من الاستمرار في استخدام التطبيق.

وبموجب التغيير الجديد، سيقتصر دعم واتساب على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6.0 أو الإصدارات الأحدث، بينما ستخرج الهواتف التي تعمل بنظامي Android 5.0 وAndroid 5.1 من قائمة الأنظمة المدعومة، إذا لم يكن بالإمكان تحديثها إلى إصدار أحدث.

هل يتوقف واتساب بسبب عمر الهاتف؟

ولا يعتمد قرار واتساب على العلامة التجارية للهاتف أو طرازه بشكل مباشر، وإنما يرتبط بشكل أساسي بإصدار نظام التشغيل المثبت على الجهاز.

وبالتالي، فإن امتلاك هاتف قديم لا يعني بالضرورة توقف واتساب عن العمل عليه، طالما كان الجهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث ويستوفي متطلبات التطبيق.

أما الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فيُنصح أصحابها بالتحقق من وجود تحديث رسمي لنظام التشغيل من الشركة المصنعة.

لماذا يتوقف واتساب عن دعم الإصدارات القديمة؟

ويأتي قرار واتساب في إطار المراجعة الدورية لأنظمة التشغيل التي يواصل التطبيق دعمها، في ظل التطور المستمر في تقنيات الهواتف والبرمجيات.

وتشير الشركة إلى أن أنظمة التشغيل القديمة قد تفتقر إلى تحديثات الأمان الحديثة أو الإمكانات التقنية اللازمة لتشغيل بعض ميزات التطبيق، ما يجعل الاستمرار في دعمها أكثر صعوبة مع تطور الخدمة.

وسيحصل المستخدمون الذين ستتأثر أجهزتهم بالتغيير على إشعارات داخل تطبيق واتساب، مع تذكيرهم بضرورة تحديث نظام التشغيل قبل إنهاء الدعم.

كيف تعرف إصدار أندرويد على هاتفك؟

يمكن للمستخدمين التحقق من إصدار نظام التشغيل بسهولة من خلال الدخول إلى:

الإعدادات > حول الهاتف > إصدار Android

وقد يختلف اسم القائمة أو موقعها قليلا من هاتف إلى آخر بحسب الشركة المصنعة وواجهة الاستخدام.

وإذا ظهر أن الهاتف يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، فلن يتأثر بالتغيير المقرر في 8 سبتمبر.

أما إذا كان الجهاز يعمل بنظام Android 5.0 أو Android 5.1، فيجب التحقق من قسم تحديثات النظام لمعرفة ما إذا كان هناك تحديث متاح.

ماذا تفعل إذا لم يكن هناك تحديث؟

وفي حال عدم توفر تحديث رسمي للهاتف، وبقاء الجهاز على Android 5.0 أو 5.1، فقد يحتاج المستخدم إلى استبدال الهاتف بجهاز يعمل بإصدار أحدث من أندرويد لضمان استمرار استخدام واتساب.

وقبل الانتقال إلى هاتف جديد، ينصح المستخدمون بإنشاء نسخة احتياطية من محادثاتهم من خلال:

واتساب > الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشات

ويجب التأكد من اكتمال النسخة الاحتياطية قبل إعادة ضبط الهاتف القديم أو حذف بياناته.

وآيفون أيضا أمام تغيير جديد

ولا تقتصر تغييرات واتساب على أجهزة أندرويد، إذ من المقرر أن يرفع التطبيق الحد الأدنى لمتطلبات أجهزة آيفون اعتبارا من 30 نوفمبر 2026، ليقتصر الدعم على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.5 أو أحدث.

وبذلك، يواجه مستخدمو الهواتف القديمة مواعيد مختلفة بحسب نظام التشغيل، إذ يبدأ التغيير بالنسبة لأجهزة أندرويد في 8 سبتمبر 2026، بينما يمتد الموعد بالنسبة لأجهزة آيفون حتى نهاية نوفمبر.

إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، فلا داعي للقلق من التغيير المرتقب، أما إذا كان يعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فمن الأفضل التحقق من توفر تحديث للنظام قبل فقدان دعم واتساب.