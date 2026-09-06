الإنترنت في أبوظبي ودبي ضمن الأسرع عالمياً

حافظ قطاع الاتصالات في الإمارات على مكانة متقدمة عالمياً في سرعات الإنترنت عبر الهواتف المتحركة، حيث جاءت أبوظبي ودبي بقائمة الأسواق المتصدرة على مدار أول 7 أشهر من العام الجاري.

وجاءت أبوظبي بالمرتبة الأولى فيما حققت دبي المرتبة الرابعة على صعيد سرعات البيانات المتحركة بنهاية يوليو.

وطبقاً للبيانات على شبكات المشغلين، بلغت سرعة الشبكات في أبوظبي 695 ميجا بت، فيما حققت السرعة في دبي 507 ميجا بت.

وعلى صعيد آخر، حافظت أبوظبي ودبي، وفق بيانات مؤشر «speedtest» العالمي، على الصدارة عربياً وخليجياً في الإنترنت الثابت مع ارتفاع واضح في السرعة خلال يوليو عن معدل السرعة الذي حققته الخدمة من شبكات المزودين المحليين في منتصف العام.

وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت الثابت بـ 404 ميجا بت في الثانية، في حين بلغت السرعة في دبي 346 ميجا بت في الثانية محققة المرتبة الخامسة عالمياً.