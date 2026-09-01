حتى لو أغلقت هاتفك.. جهاز في منزلك يراك بدقة 99.5%

كشفت دراسة أجراها باحثون في ألمانيا عن تطور لافت في تقنيات الاستشعار عبر شبكات Wi-Fi، إذ أظهرت إمكانية استخدام الإشارات اللاسلكية لرصد وجود الأشخاص وتحديد مواقعهم، بل والتعرف على هوياتهم بدقة مرتفعة، حتى في حال عدم اتصالهم بالشبكة أو حملهم أي جهاز يدعم Wi-Fi.

وأجرى فريق بحثي من معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) تجارب أظهرت أن النظام المستخدم في أجهزة توجيه الواي فاي "الراوتر" تمكن من التعرف على الأشخاص بدقة بلغت 99.5% في التجربة الرئيسية، ما يفتح الباب أمام استخدامات جديدة لهذه التقنية، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات متعلقة بالخصوصية والمراقبة.

الجسم البشري يغيّر مسار إشارات Wi-Fi

تعتمد الفكرة على ظاهرة معروفة منذ سنوات، تتمثل في قدرة الأجسام البشرية على إحداث تغييرات طفيفة في موجات الراديو أثناء مرورها في البيئة المحيطة.

فعندما تتحرك الإشارات اللاسلكية داخل المباني، فإنها تتأثر بالجدران والأثاث والأشخاص الموجودين في المكان، إذ تنحني وتتشتت وتتغير خصائصها وفقا للعوائق التي تواجهها.

ومع تطور تقنيات تحليل هذه الإشارات باستخدام خوارزميات متقدمة، أصبح من الممكن استخراج معلومات أكثر تفصيلا من هذه التغيرات، بما في ذلك تحديد وجود شخص وموقعه وبعض أنماط حركته.

تقنية "تشكيل الحزمة" تكشف معلومات إضافية

ركزت الدراسة الجديدة على تقنية تعرف باسم Beamforming أو تشكيل الحزمة، وهي إحدى التقنيات المستخدمة في شبكات Wi-Fi الحديثة لتحسين جودة الاتصال.

وبدلا من بث الإشارة اللاسلكية في جميع الاتجاهات بصورة متساوية، تتيح تقنية تشكيل الحزمة توجيه الإرسال بصورة أكثر دقة نحو جهاز معين، بما يساعد على توفير اتصال أقوى وأكثر كفاءة.

ولتنفيذ ذلك، تتبادل الأجهزة ونقاط الوصول معلومات تتعلق بالطريقة التي تنتقل بها الإشارة اللاسلكية بين الطرفين.

ويرى الباحثون أن هذه المعلومات، المعروفة باسم Beamforming Feedback Information (BFI)، يمكن الاستفادة منها لأغراض تتجاوز تحسين الاتصال، إذ تحتوي على خصائص يمكن تحليلها للكشف عن تأثير الأجسام الموجودة في البيئة على الإشارة.

لا حاجة إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن الشخص المستهدف لا يحتاج بالضرورة إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi حتى يمكن رصده.

فبحسب الباحثين، يمكن لجهاز موجود ضمن نطاق الإشارة اللاسلكية التقاط المعلومات المرتبطة بالإشارة وتحليلها، دون الحاجة إلى الانضمام إلى الشبكة أو امتلاك جهاز متصل بها.

ويعني ذلك نظريا أن إيقاف الهاتف أو عدم حمل أي جهاز لاسلكي لا يضمن بالضرورة عدم إمكانية اكتشاف وجود الشخص، طالما أنه موجود داخل نطاق يمكن فيه التقاط الإشارات وتحليل التغيرات التي تحدثها حركة جسمه.

دقة مرتفعة تثير مخاوف بشأن الخصوصية

وتبرز أهمية الدراسة في الجمع بين تقنيات Wi-Fi المتوفرة بالفعل وقدرات التحليل والذكاء الاصطناعي، ما قد يحول البنية التحتية اللاسلكية المنتشرة في المنازل والمكاتب والأماكن العامة إلى أدوات استشعار قادرة على جمع معلومات عن الأشخاص الموجودين في محيطها.

وفي المقابل، تثير هذه الإمكانات مخاوف تتعلق بالخصوصية، خصوصا إذا أمكن استخدام التقنية مستقبلا للتعرف على الأشخاص أو تتبع تحركاتهم دون علمهم أو موافقتهم.

ويشير هذا التطور إلى أن تقنيات الاتصال اللاسلكي قد لا تقتصر مستقبلا على نقل البيانات فحسب، بل يمكن أن تتحول أيضا إلى أدوات قادرة على استشعار البيئة المحيطة وفهم ما يحدث داخلها.