"الجيل الخامس" سيقود قطاع الاتصالات نحو الانترنت الصناعي

المصدر: برشلونة – بيان السطري

ستحدث تقنية الجيل الخامس ثورة في عالم الاتصالات المتنقلة حول العالم وستفتح المجال لمزيد من الابتكارات التكنولوجية المذهلة التي سترسم ملامح المستقبل التقني، هذه كانت الملاحظة الأبرز في اليوم الأول من "المؤتمر العالمي للهواتف النقالة" الذي انطلق اليوم في برشلونة بمشاركة ما يفوق 2000 شركة و100 آلاف مشارك ومحترف في قطاع الاتصالات المتنقلة.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "الاتصال الذكي" ويناقش 8 محاور رئيسية أبرزها: الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الابتكار المُزعزع ، والصحة الرقمية، والثقة الرقمية، والمستقبل.

ربط مليارات الأجهزة

أعلن الرئيس والمدير التنفيذي لشركة آريكسون بورجي إيكهولم خلال مؤتمر صحافي للشركة عن تشغيل الشركة لتقنية الجيل الخامس"5G" عالميًا في أمريكا ، وآسيا ، وأوروبا وأستراليا ، فيما سيتم تشغيلها قريبا في الشرق الأوسط..

وأشار إيكهولم إلى أن هذه التقنية مدعومة بمحفظة قوية وآمنة ومتوفرة ، وأنها لن توفر فقط سرعة ثورية في نقل البيانات عبر الهواتف النقالة، بل ستربط مليارات الأجهزة ببعضها البعض لتحقيق "الاتصال الصناعي"، موضحاً أن الشركة أعلنت عن صفقات تجارية لتقنية الجيل الخامس مع 10 عملاء مزود خدمة محددة ، فضلا عن توقيع 42 مذكرة تفاهم.

وقال إيكولوم إن تقنية الجيل الخامس ستدفع بقطاع الاتصالات إلى ما هو أبعد من المنتجات الاستهلاكية وإنما الإنترنت الصناعي، لافتا إلى التعاون المستمر في كل من الروبوتات المتنقلة والسيارات ذاتية القيادة والكهربائية كأبرز الأمثلة على ذلك.



وتوقّع إيكهولم أن تغطي تقنية الجيل الخامس أكثر من 40% من سكان العالم أو ما يقارب 1.5 مليار اشتراك بخدمات النطاق العريض السريع للمحمول بنهاية 2024، فيما ستكون هذه التقنية مسؤولة عن نقل 25% من إجمالي البيانات في العالم بحلول 2024.

واستنادا إلى تقرير صادر عن "أريكسون كونسيومر لاب"، فإن ثلث مستخدمي الهواتف الذكية عالميا سيتنقلون إما فورًا أو في غضون ستة أشهر إلى مزود خدمة يستخدم الجيل الخامس. واليوم ستتصدر الولايات المتحدة وآسيا المشهد في شبكات اتصال الجيل الخامس.

وقال إيكهولم إن أول المستفيدين من تقنية الجيل الخامس هم من مستخدمي النطاق العريض للمحمول، حيث ستوفر التقنية توسعات كبيرة وفعالة من حيث التكلفة، مما سيسهل التطبيقات الجديدة في الواقع المعزز والواقع الافتراضي في مجالات مثل الألعاب والبث الرياضي.

الجيل الخامس في قطاعات التصنيع والنقل

قطاع الاتصالات ليس المستفيد الوحيد من تقنية الجيل الخامس وإنما سيبرز استخداماتها في القطاع الصناعي والمصانع وفي هذا السياق عرضت شركة "هيكس بود" الأمريكية نموذجاً لروبوت يستخدم تقنية الجيل الخامس حيث أشارت إلى هذه التقنية تقدم مرونة لاسلكية للروبوتات وبوسعها أن تزيد معدلات الإنتاج.

كما تقدم تقنية الجيل الخامس حلولا مرورية في مجال التنقل ذاتي القيادة وهذا ما عرضته شركة "ليودين" السويدية من خلال مجسم لسيارة يتم قيادتها من برشلونة من قبل زوار المؤتمر. وأوضحت الشركة أن تقنية الجيل الخامس تزود السيارات المخصصة لنقل البضائع بخدمات اتصال فائقة السرعة من شأنها أن تزيد من مستويات السلامة.

وفي المجال الرياضي، استعرضت شركة أريكسون نموذجين أحدهما لـحلبة سباقات وآخر لملعب كرة قدم يستخدم تقنية الجيل الخامس والتي تمكّن الجمهور من مشاهدة المباريات بجودة ودقة عالية. كما ستجعل تقنية الجيل الخامس عقد اجتماعات افتراضية بهيئة ثلاثية الأبعاد للأفراد أمراً أكثر سهولة باستخدام تقنية الهولوجرام، والتي ستستبدل نظارات الواقع الافتراضي باهظة الثمن.

الاتصالات المتنقلة

بحسب تقرير صادر عن المؤتمر العالمي. للموبايل، فإن تقنية الجيل الخامس ستكون مسؤولة عن 15 ٪ المائة من الاتصالات المتنقلة العالمية بحلول عام 2025 مع تصاعد عدد شبكات الجيل الخامس والأجهزة المتوافقة هذا العام.