البيان تكشف عن أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات خلال "القمة العالمية للأجهزة النقالة"

المصدر: برشلونة -بيان السطري

شهدت مدينة برشلونة الأسبانية صباح اليوم انطلاق المؤتمر العالمي للأجهزة النقالة الذي يستمر حتى 28 فبراير ويعقد هذا العام تحت عنوان"الاتصال الذكي" بمشاركة ما يفوق 2300 شركة و108 آلاف مشارك ومحترف في قطاع الإتصالات المتنقلة ليعدّ بلا منازع الأكبر من نوعه في العالم.

وأعلن بورجي إيكولوم الرئيس التنفيذي لشركة ⁦أريسكون‬⁩ عن إطلاق تقنية الجيل الخامس في أمريكا وأوروبا وآسيا،مشيرا الى ان هذه التقنية لن توفر فقط سرعة ثورية في نقل البيانات عبر الهواتف النقالة، بل ستربط مليارات الأجهزة ببعضها البعض لتحقيق "الاتصال الصناعي".

من المدينة الأسبانية #برشلونة.. تنطلق اليوم فعاليات "المؤتمر العالمي للأجهزة النقالة" أكبر حدث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الهواتف النقالة ".. كيف سيقود هذا الحدث قطاع الاتصالات.. وما آخر التقنيات والأجهزة الذكية التي سيتم الكشف عنها؟



تابعوا تغطية #البيان من قلب الحدث!#MWC19 pic.twitter.com/W5GAg9mg4w — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 25, 2019

وتقود ثورة الاتصالات المتنقلة الابتكارات التكنولوجية الكبرى في العالم - من أجهزة اتصال يمكن ارتداؤها إلى السيارات والمنازل المتصلة.



وتعرض شركات الإتصالات لأحدث التقنيات المتعلقة بشبكات الجيل الخامس (5G)، التي ستؤمن سرعة ثورية في نقل البيانات عبر الهواتف النقالة، كما تم خلال فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على إنترنت الأشيـاء للمستهلـــــك (IOT) والواقـــــع الإفتراضـــــي VIRTUAL REALITY والذكاء الإصطناعي (AI)، والثورة الصناعية الرابعة، والخصوصية والأمن والتنمية المستدامة. كما تم إطلاق أحدث الهواتف النقالة الذكية وحتى القديمة منها.