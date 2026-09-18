وظيفة مهمة.. لماذا توجد علامات على F وJ ورقم 5 في لوحة المفاتيح؟

ربما لم تنتبه إلى هذه العلامات الصغيرة من قبل، رغم أنك تلمسها عشرات المرات أثناء الكتابة. نتحدث عن النتوءين الموجودين على مفتاحي F وJ، والعلامة المشابهة على الرقم 5 في لوحة الأرقام، وهي تفاصيل صغيرة في تصميم لوحة المفاتيح، لكنها تؤدي وظيفة عملية مهمة.

وجود هذه العلامات ليس صدفة، بل صُممت لمساعدة المستخدم على الكتابة باللمس، وهي طريقة تتيح له الكتابة بسرعة ودقة مع الاعتماد على موضع الأصابع بدلًا من النظر إلى المفاتيح باستمرار.

عند استخدام لوحة المفاتيح بالطريقة التقليدية للكتابة باللمس، تستقر سبابة اليد اليسرى على حرف F، بينما تستقر سبابة اليد اليمنى على حرف J. وتعمل النتوءات الموجودة على المفتاحين كنقطتي مرجعية يمكن الشعور بهما بأطراف الأصابع.

وبمجرد أن يلمس الكاتب هذه العلامة، يستطيع معرفة مكان يديه بالنسبة إلى بقية المفاتيح، حتى لو لم ينظر إلى لوحة المفاتيح. ومن هذا الموضع يمكن لبقية الأصابع التحرك إلى المفاتيح المحيطة وفق ترتيبها المعتاد.

الكتابة السريعة

وتكمن أهمية هذه الفكرة في أنها تقلل الحاجة إلى البحث البصري عن موضع اليدين بعد كل حركة، وهو أمر مهم خصوصاً عند الكتابة السريعة أو استخدام لوحة المفاتيح لفترات طويلة.

ولا تقتصر هذه العلامة على لوحات مفاتيح الكمبيوتر؛ إذ يمكن العثور على نتوء مشابه على الرقم 5 في لوحات مفاتيح الهواتف التي تحتوي على أزرار فعلية، وكذلك في بعض لوحات الأرقام، لتوفير نقطة مرجعية للمستخدم.

وتعود الفكرة إلى تصميم لوحات المفاتيح المخصصة للكتابة باللمس، حيث جرى اعتماد صف الارتكاز ليكون نقطة البداية لحركة الأصابع. ومع انتشار لوحة مفاتيح QWERTY، أصبح موضع F وJ جزءًا أساسيًا من الطريقة التي يتعلم بها كثير من المستخدمين الكتابة.

هذه العلامات الصغيرة التي قد تبدو بلا أهمية تؤدي وظيفة عملية واضحة؛ فهي تساعد أصابعك على معرفة موضعها الصحيح على لوحة المفاتيح دون الحاجة إلى النظر إليها باستمرار.

هذه العلامات الصغيرة على F وJ ورقم 5 ليست مجرد تفاصيل في تصميم لوحة المفاتيح، بل نقاط مرجعية تساعد الأصابع على تحديد موضعها الصحيح، وتسهّل الكتابة باللمس دون الحاجة إلى النظر إلى المفاتيح باستمرار.