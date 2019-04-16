غوغل تعلن عن 3 خدمات جديدة لوسائل الإعلام

المصدر: دبي _ ابراهيم توتونجي

كشف مسؤول في شركة "غوغل" أن ثلاث خدمات باتت متاحة لوسائل الإعلام من "غوغل" وهي: خدمة فرز الأخبار والتأكد من مصداقيتها قبل الوصول إلى المحرر الصحفي وخدمة التعرف على الوجوه والأشياء الظاهرة في الفيديوهات المحملة على يوتيوب وخدمة المونتاج التلقائي التي توفر اختصار الفيديو وتصميم نسخة صغيرة منه.

وكشفت "قمة غوغل" التي انعقدت اليوم في دبي أن التعلم الآلي هو الأساس في هذه التجارب الثلاثة.

كما كشفت بأن اللّغة العربية لا تزال تواجه تحديا على مستوى استخدام خاصية المترجم الآلي التلقائي "غوغل ترانسليت" والسبب يعود إلى خاصية "التعلم الآلي" فوفقا لمسؤول في غوغل فإنه كلما توفرت البيانات على محرك البحث باللغة العربية كانت الخدمات التي تدعم العربية أكثر دقة.