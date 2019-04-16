غوغل تطلق من دبي تحدي الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت Google اليوم عن إطلاق تحدي الابتكار من مبادرة أخبار Google، والذي يشكّل دعوة لمؤسسات النشر التقليدية على اختلاف أحجامها والمشاريع الناشئة في مجال الإعلام والأخبار والهيئات الإخبارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم مقترحاتهم لمشاريع فريدة للنظر في إمكانية تمويلها ودعمها.

وينبغي أن تجسد مقترحات المشاريع المطروحة من الشركات والمؤسسات فكرة التحدي المتمثلة في زيادة تفاعل القراء سواء كانت عبر تخصيص تجاربهم، والمقاطع الصوتية وغيرها، بالإضافة إلى استكشاف نماذج تجارية جديدة تشمل الاشتراك، وبرامج العضوية والولاء وغيرها.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة ضمن لقاء خاص استضافت فيه Google ناشري الأخبار بإمارة دبي، وعرض خلاله مسؤولون تنفيذيون من Google من المنطقة والعالم أحدث الميزات والعروض للناشرين والصحفيين عبر نماذج جديدة لتحقيق الدخل، وGoogle News، وGoogle Search، وYouTube، و Cloud Machine Learning.

وخلال اللقاء، قال مادهاف تشينابا، مدير تطوير منظومة الأخبار في Google: "تراود ناشري الأخبار في مختلف أنحاء العالم تساؤلات كثيرة حول سبل ازدهار الصحافة الجيدة في العصر الرقمي. ومع تغير النماذج الاقتصادية وبروز وسائل جديدة لاستهلاك الأخبار، بات الابتكار ضرورة ملحة في هذا القطاع".

ومن جانبه قال لودوفيك بليشر، رئيس الابتكار في مبادرة أخبار Google: "نحن متحمسون لطرح تحدي مبادرة أخبار Google في المنطقة؛ ونحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع مؤسسات الأخبار والنشر على اختلاف أحجامها وخبراتها في العالم العربي لطرح أفكار جديدة في قطاع الأخبار الإقليمي".

وستتولى لجنة متخصصة من Google تقييم طلبات الشركات والمؤسسات المشاركة وتمويل المشاريع المختارة بمبالغ تصل إلى 150 ألف دولار أمريكي، وما يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع.

وسيتم اعتماد التمويل وفقاً لمعايير عدة بما في ذلك "عنصر المشاركة" - كأن يتضمن المشروع المقترح على سبيل المثال نشر نتائج أو عقد ندوة عامة، وذلك لتشجيع المتقدمين على تبادل المعرفة ومشاركة المعلومات مع الآخرين.

وسيتم فتح باب تقديم الطلبات في يونيو على أن يتم نشر المزيد من المعلومات حول الأهلية والأسس والمعايير والتمويل على الموقع الإلكتروني Google News Initiative الذي سيتم تحديثه في شهر مايو.

وتجسد مبادرة أخبار Google مساعي الشركة لمساعدة ناشري الأخبار على مواكبة متطلبات العصر الرقمي بالتركيز على 3 مقومات أساسية تشمل تعزيز الصحافة الجيدة، وتطوير نماذج الأعمال لحفز النمو المستدام، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الإعلامية من خلال الابتكار التكنولوجي. وكانت Google قد أعلنت العام الماضي عزمها تدريب 4 آلاف صحفي في ستةٍ من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.