غوغل تختار دبي لإطلاق أول تحدٍ لمزودي الأخبار المبتكرة في المنطقة

المصدر: دبي ــ أبراهيم توتونجي

كشف مسؤول عالمي من شركة "غوغل" عن سبب اختيار دبي لإطلاق برنامج لتمويل الأفكار المبتكرة من صناع المحتوى والتي تهدف إلى زيادة العائدات من وراء عملية النشر.

وقال لودفيك بليشيه، رئيس الابتكار في "مبادرة الاخبار من غوغل"، في لقاء مع "البيان" "لقد تهيأنا لشهور لهذه اللحظة التي نعلن فيها عن هذا التحدي من دبي وخلال قمة غوغل التي حضرها حشد كبير من صناع المحتوى من كل أنحاء المنطقة".

وقال إن غوغل ستبدأ في تسلم أفكار لمشاريع مبتكرة هدفها زيادة العائدات التي تأتي من نشر المحتوى وإنها رصدت ميزانية قدرها ١٥٠ ألف دولار أمريكي للمشروع الفائز.

وذكر أن غوغل ترغب من هذا المشروع أن تشجع صناع المحتوى على التفكير أكثر بالصيغ الربحية والآفاق التي بوسعهم أن يختبروها في مجال صناعة المحتوى.

يذكر أن غوغل نظمت "قمة غوغل" اليوم في دبي حيث اطلع الحاضرون على أحدث منتجات الشركة التي تسعى لترسيخ حضورها كداعم وشريك وفاعل في المشهد الاعلامي في العالم.