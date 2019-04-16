«غوغل» تعرب عن رغبتها في التعاون مع «البيان» لتحسين خدمات اللغة العربية

المصدر: دبي - إبراهيم توتونجي

أعرب مسؤول في شركة غوغل أن الشركة تتطلع للعمل مع صحيفة "البيان" بوصفها من أكبر الناشرين للمحتوى العربي في الشرق الأوسط.

وقال فيكتور بيشوي، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي ردا على سؤال للبيان عن ضرورة قيام "غوغل" بمبادرات فعلية في السوق من أجل دعم اللغة العربية:" نتطلع إلى العمل معكم ومع ناشرين كبار للمحتوى العربي وهذا أمر ندرسه ونريد بحثه بشكل عاجل".

وكانت نقاشات في ندوة "الابتكار" التي جرت ضمن "قمة غوغل" بدبي اليوم قد ركزت على تعقيدات اللغة العربية والتحديات التي تواجهها على مستوى التكنولوجيا والمنتجات التي تقدمها غوغل ومن بينها الترجمة التلقائية والتعرف على الأخبار الكاذبة وأيضا كتابة التعليقات للصور والفيديوهات باللغة العربية.

يذكر أن "البيان" تمنح محرك البحث ملايين الصفحات من البيانات باللغة العربية.