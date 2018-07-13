منتخب النار درس في الاستبسال

قالت كوليندا غرابار-كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا، للصحافيين، أمس، إنها على ثقة بأن منتخب بلادها لكرة القدم، سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية بكأس العالم المقامة في روسيا بعد غدٍ.

وأضافت غرابار-كيتاروفيتش، لدى وصولها لحضور اجتماع لزعماء حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أنه لم يتسنَ لها مشاهدة مباراة كرواتيا وإنجلترا، أول من أمس، الأربعاء، بسبب حفل العشاء مع زعماء الحلف، موضحة أنها تابعت المباراة، وستكون في روسيا مع الرئيس الفرنسي ماكرون لحضور نهائي كأس العالم.

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