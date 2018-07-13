رئيسة كرواتيا تهدي زعماء العالم قميص «الناري»

المصدر: زغرب - وكالات

قالت كوليندا غرابار-كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا، للصحافيين، أمس، إنها على ثقة بأن منتخب بلادها لكرة القدم، سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية بكأس العالم المقامة في روسيا بعد غدٍ. وأضافت غرابار-كيتاروفيتش، لدى وصولها لحضور اجتماع لزعماء حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أنه لم يتسنَ لها مشاهدة مباراة كرواتيا وإنجلترا، أول من أمس، الأربعاء، بسبب حفل العشاء مع زعماء الحلف، موضحة أنها تابعت المباراة، وستكون في روسيا مع الرئيس الفرنسي ماكرون لحضور نهائي كأس العالم.

وقلبت كرواتيا، التي تواجه فرنسا، بعد 20 عاماً من هزيمتها أمامها في الدور قبل النهائي، تأخرها بهدف، لتتغلب 2-1 على إنجلترا بعد وقت إضافي، وتبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها. وساعد فوز أمس الأربعاء، كرواتيا على التقدم خطوة أخرى عن أفضل إنجاز سابق لها في 1998، عندما فازت فرنسا باللقب.

والتقت الرئيسة الكرواتية مع رؤساء دول العالم، وأهدت إياهم قميص المنتخب الكرواتي الملقب بـ «الناري»، مزيناً بأسمائهم، تقديراً منها للعلاقات مع الدول، وكانت أبرز القمصان المهداة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وانتقلت حمى كرة القدم التي تجتاح كرواتيا في الوقت الحالي إلى حكومتها، التي اجتمع أعضاؤها أول من أمس، وهم يرتدون قميص المنتخب الكرواتي، الذي نجح أمس في تحقيق إنجاز تاريخي، بالوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وعقب انتهاء الاجتماع، التقطت صوراً لرئيس الحكومة الكرواتية، اندريغ بلينكوفيتش، مرتدياً قميص منتخب بلاده المميز باللونين الأحمر والأبيض.

وقالت صحيفة «غوتارنجي ليست» الكرواتية: «لم يسبق أن عقد اجتماع للوزراء بهذا الشكل من قبل».

اعتذار

وقدم المدافع الكرواتي دوماغوي فيدا، اعتذاره مجدداً عن تصريحاته المسجلة التي أدلى بها بعد الفوز على روسيا في دور الثمانية.

وقال فيدا عبر التليفزيون الروسي، بعد الفوز على إنجلترا «لقد كان خطأ، علينا أن نتعلم من أخطائنا».

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، غرامة مالية قدرها 15 ألف فرنك سويسري (15 ألف دولار)، بحق المسؤول بمنتخب كرواتيا أوجنين فوكويفيتش، بسبب السلوك غير الرياضي.

وأعفى اتحاد الكرة الكرواتي، فوكويفيتش من منصبه في الجهاز الفني للمنتخب، مع إلغاء اعتماده.

وتقدم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، باعتذاره إلى روسيا، بعد تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت، يظهر فيه فيدا وهو يحتفل بفوز بلاده على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم، من خلال التطرق للأزمة الروسية الأوكرانية.

إيقاف النقد

ودفعت حالة النشوة التي تعيشها كرواتيا بسبب بطولة كأس العالم 2018 أحد المواقع الإخبارية الأكثر انتقاداً لسياسات الدولة إلى الإعلان أمس أنه سيتوقف عن بث أي أخبار «جدية» حتى انتهاء البطولة، التي يخوض المنتخب الكرواتي صراعا على لقبها مع نظيره الفرنسي بعد غدٍ.

وأعلن موقع «اندكس» المعروف بنبرته الانتقادية الحادة العزوف مؤقتا عن تطبيق أسلوبه المعتاد في التغطية الإعلامية.

وقال الموقع بعد أن وضع صورة لاحتفالات الشعب الكرواتي بفوز منتخب البلاد على إنجلترا في الدور قبل النهائي للمونديال: «اندكس لن يتحدث عن أي مشكلة».وأوضح الموقع أن السبب وراء قراره هذا «بسيط للغاية»، وأضاف: «في مثل هذه الظروف لا يمكننا أن نكون منطقيين وأن ننشر أخبارا جدية، سنعود لكشف مشكلات كرواتيا بعد 24 ساعة من المباراة النهائية، التي ستفوز بها كرواتيا». وبعد أن فازت 2 - 1 على إنجلترا، تلتقي كرواتيا مع فرنسا بعد غدٍ في نهائي مونديال 2018، حيث تسعى للثأر لهزيمتها في نصف نهائي البطولة عام 1998.