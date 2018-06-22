الرئيس الشيشاني يهدي محمد صلاح حق المواطنة الشيشانية

المصدر: د ب أ

أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف النجم المصري محمد صلاح، حق المواطنة الشيشانية ليصبح مواطنا عاديا في الدولة تقديرا لما يقدمه في أوروبا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم لبت مساء اليوم، الجمعة دعوة الرئيس رمضان قديروف على تناول العشاء في القصر الرئاسي.

وجاءت تلبية الدعوة من جانب البعثة قبل نهاية إقامتها بمدينة غروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية مباشرة غدا السبت في طريقها إلى مدينة فولجوجراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي الاثنين المقبل في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

شاهد .. محمد صلاح بالزي العسكري في روسيا

الجمهور المصري في روسيا يعرض تذاكر مباراة السعودية للبيع