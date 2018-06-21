شاهد .. محمد صلاح بالزي العسكري في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض الفنان الإيطالي فابريزيو بيريمبيلي، 40 بورتريه لنجوم كرة القدم العالميين، تحت مسمى "مثل الآلهة"، يظهر فيها اللاعبين بالزي العسكري.

وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم، فقد افتتح المعرض في متحف الأكاديمية الفنية للرسوم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ومنهم نجوم يشاركون في بطولة كأس العالم الحالية بروسيا.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن هؤلاء الأساطير، فقد صمم الفنان صورة له، بالزي العسكري، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسيين غريزمان، وبول بوغبا، والأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، والأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي، والألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي.