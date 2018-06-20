الجمهور المصري في روسيا يعرض تذاكر مباراة السعودية للبيع

المصدر: د ب أ

يبحث عدد كبير من الجماهير المصرية، سواء التي حضرت من القاهرة أو التي تعيش في روسيا ودول أوروبا المحيطة، إمكانية بيع التداكر الخاصة بهم لمباراة مصر والسعودية والتي تقام يوم الاثنين المقبل في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم والتي تقام في روسيا.

من المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره السعودي بمدينة فولجوجراد الروسية بختام لقاءات المجموعة الأولى عقب وداع المنتخبين بشكل رسمي للبطولة، وتأهل روسيا وأوروجواي للأدوارالإقصائية عن المجموعة.

وبدأت الجماهير حاليا في البحث عن مشترين لتذاكر المباراة الأخيرة خاصة وأن اللقاء أصبح بلا أهمية، ويرى الحمهور أنه من المستحيل السفر لساعات طويلة نحو فولجوجراد وحضور المواجهة غير المهمة على الإطلاق.