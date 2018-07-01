أبرز المشاهدات من الدور الأول لمونديال روسيا على البيان

كان الدور الأول من مونديال روسيا مليئاً بالمفاجآت والإثارة واتجهت أنظار الجماهير العرب لتشجيع المنتخبات العربية السعودية ومصر وتونس والمغرب التي خيبت آمال عشاق كرة القدم بخروجها المبكر.

وللحديث بشكل موسع عن الدور الأول من مونديال روسيا، يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد اسماعيل راشد نجم نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق يحاوره أحمد الحوري مدير تحرير الشؤون الرياضية بصحيفة البيان وذلك حلقة خاصة تبث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي : فيسبوك وتويتر وانستغرام.

وستتناول الحلقة عدة محاور أبرزها إيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى والتحكيم وتقنية الفيديو "Var" ومستويات المنتخبات العربية ومستويات النجوم والمنتخبات الأبرز المشاركة.

يمكن للقراء التفاعل معنا والمشاركة في الحلقة عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال البث المباشر على الوسم أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.

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