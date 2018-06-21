حلقة خاصة عن المنتخبات العربية في مونديال روسيا 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

خيبة أمل كبيرة عمّت محبي كرة القدم في العالم العربي عقب خروج منتخبات السعودية ومصر والمغرب المبكر من مونديال كأس العالم 2018.

ولمناقشة أداء المنتخبات العربية وخروجها المبكر في مونديال روسيا 2018، يستضيف موقع البيان الإلكتروني الأحد المقبل 24 يونيو 2018 في حلقة خاصة بعنوان "العرب في المونديال" المحلل الرياضي محمد غراب يديرها أحمد الحوري مدير تحرير شؤون الرياضة في صحيفة "البيان" حيث ستعرض الحلقة مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".

وستتناول الحلقة عدة محاور أبرزها أسباب تراجع أداء المنتخبات وعدم وجود تطور في النتائج وفشلها في تحقيق التعادل مقارنة بالنتائج العربية في البطولات السابقة من كأس العالم التي كانت أفضل من الآن.

يمكن للقراء التفاعل معنا والمشاركة في الحلقة النقاشية عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال البث المباشر على الوسم أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.

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