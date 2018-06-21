المغرب يخسر أمام «الدون»

المصدر: موسكو - د ب أ

أنعش منتخب إسبانيا آماله في التأهل لدور الستة عشر، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على نظيره الإيراني أمس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.بينما ودّع المنتخب المغربي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، بعد الهزيمة الثانية، حيث خسر أمام نظيره البرتغالي صفر - 1 أمس على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة موسكو، في الجولة الثانية للمجموعة ذاتها.

وجاء هدف الفوز للمنتخب البرتغالي بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة وسجله «الدون» كريستيانو رونالدو، لينفرد مجدداً بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف وبفارق هدف واحد أمام الروسي دينيس تشيريشيف.

وجاءت الهزيمة التي حسمت الخروج من الدور الأول، بمثابة صدمة قوية للمنتخب المغربي وجماهيره بعد أن قدم منتخب أسود الأطلس واحداً من أفضل العروض منذ بداية المونديال، حيث تفوق على نظيره البرتغالي في الناحية الهجومية.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، حيث افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا 3 - 3 بينما ظل المغرب من دون رصيد من النقاط ،حيث خسر مباراته الأولى أمام إيران صفر - 1.

أداء هجومي

وقدم المنتخب المغربي أداءً هجومياً قوياً خلال الشوط الأول من المباراة وهدد مرمى البرتغال بعدد من الفرص لكنه أخفق في ترجمتها إلى أهداف، في حين ركز الفريق البرتغالي على الجانب الدفاعي .

85

وعلى جانب آخر متصل بالمباراة أزاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة المجر فيرينتس بوشكاش عن صدارة لائحة أفضل هداف أوروبي على الصعيد الدولي بتسجيله هدفه الـ85 أمس.

وبعدما استهل مشواره في النسخة الـ21 من كأس العالم بتسجيله ثلاثية في مرمى إسبانيا (3-3)، أضاف نجم ريال مدريد الإسباني هدفا رابعا أمس بعد 4 دقائق فقط على بداية المباراة ضد المغرب.

وأصبح رونالدو، ثاني أفضل الهدافين في التاريخ أمام بوشكاش الذي سجل 84 هدفا مع المنتخب المجري، علما أن خاض أيضا أربع مباريات مع إسبانيا دون أن يسجل. واحتاج رونالدو إلى 152 مباراة ليصل الى هدفه الـ85، فيما سجل بوشكاش أهدافه الـ84 في 89 مباراة فقط. ويحمل الإيراني علي دائي الرقم القياسي بتسجيله 109 أهداف في 149 مباراة.