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«التسامح واجب.. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يُسامح، فنحن بشر .. خلقنا، ألا نتسامح؟»، «لولا التسامح ما أصبح صديق مع صديق، ولا شقيق مع شقيق، فالتسامح ميزة»، «إن نهج الإسلام هو التعامل مع كل شخص كإنسان بغض النظر عن عقيدته أو عرقه».

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»

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