ابتسامة الرضا

المصدر: تصوير: شي هونج تشيونج ـــ هونغ كونغ

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«لتكن وثيقتنا شهادة لعظمة الإيمان بالله الذي يوحد القلوب المتفرقة ويسمو بالإنسان، لتكن رمزاً للعناق بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وبين كل من يؤمن بأن الله خلقنا لنتعارف ونتعاون ونتعايش كإخوة متحابين، هذا ما نأمله ونسعى إلى تحقيقه بغية الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة»

أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) ـــ فرنسيس (بابا الكنيسة الكاثلوكية)

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