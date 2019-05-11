قم للمعلم وفّه التبجيلا

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«إن الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم. إن حماية دور العبادة، من معابد وكنائس ومساجد، واجب تكفله الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وكل محاولة للتعرض لدور العبادة، واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي خروج صريح عن تعاليم الأديان».

أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) ـــ فرنسيس (بابا الكنيسة الكاثلوكية)

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