"فتاوى لايف" يقدم إجابات لأسئلتكم المتعلقة بالصيام الأحد

يستضيف موقع البيان الإلكتروني الأحد المقبل الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الحلقة الثانية من برنامج "فتاوى لايف" لتقديم فتاوى دينية حول مختلف الأسئلة المتعلقة بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.

كما سيجيب الدكتور محمد عيادة الكبيسي على جميع الأسئلة التي طرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يمكن للقراء التفاعل معنا عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #فتاوى_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة خلال البث المباشر.

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