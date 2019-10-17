20 سبباً لزيارة إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

مع تزايد الزخم المحلي والعالمي حول إكسبو 2020 دبي، واستقطابه لاهتمام الأفراد والحكومات والشركات من مختلف أنحاء العالم، بات الحدث الأروع في العالم حديث القاصي والداني باعتباره حلماً فطموحاً فإنجازاً على أرض الواقع في 20 أكتوبر من العام المقبل، وسيكون إكسبو 2020 عرساً تحتفل فيه البشرية بالإنجازات والابتكارات، ويجتمع فيه العالم من كل حدب وصوب لرسم ملامح مستقبل أفضل للإنسانية.

يتميز إكسبو 2020 دبي عن غيره من الفعاليات العالمية الكبرى بشمولية فعالياته وأنشطته، حيث يفتح أبوابه للجميع، سواء للشركات والتجار والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، مع الترحيب بالفئة الأهم ألا وهي الأفراد والعائلات من مختلف أنحاء العالم.

سيكون إكسبو 2020 احتفالاً دولياً فريداً من نوعه وفرصة لا تتكرر في العمر، حيث سيفتح الباب على عالم من العجائب والأمل أمام ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. وعلى مدى ستة أشهر، سيُقدم إكسبو 2020 دبي الكثير لجميع الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار والاهتمامات.

وعبر شعاره الرئيسي: «تَواصُل العقول وصُنع المستقبل»، سيوفر إكسبو 2020 دبي منصة لتشجيع الإبداع والابتكار والتعاون في مجالات الفرص والتنقل والاستدامة، وهي الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي.

وقع الاختيار على الشعار الرئيسي؛ ليجسد تاريخ دبي، التي كانت تُسمى قديماً «الوصل» نظراً لأهميتها في التواصل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. وتتمثل رؤيتنا في إقامة حدث دولي يحتفي بإمكانيات التعاون البشري، ويلهم الزوار للتأثير بشكل إيجابي على البشر في كافة أرجاء المعمورة على المدى البعيد.

محركات التقدم

أما موضوعات إكسبو الفرعية، فهي محركات التقدم الثلاثة المترابطة. فموضوع الفرص يتمحور حول الكشف عن فرص جديدة للأفراد والمجتمعات، ومساعدتهم على تحقيق متطلباتهم اليومية وإلهامهم لتحقيق تطلعاتهم للمستقبل. وعبر موضوع التنقل، سيركز الحدث على توفير الوصول السهل إلى المعرفة والأسواق والابتكار بالعمل على الحلول والتقنيات التي تسهل حركة الأشخاص والأفكار والبضائع. فيما سيأخذ الحدث بعين الاعتبار حماية بيئتنا والحفاظ عليها لأجيال المستقبل من خلال تحقيق المزيد بأقل أثر بيئي، وهو الموضوع الفرعي الثالث: الاستدامة.

ينقسم موقع إكسبو 2020 دبي إلى ثلاث مناطق للموضوعات، وتمثل كل منها أحد الموضوعات الفرعية، في جناح خاص بالموضوع، وتضم إلى جانبه عشرات الأجنحة للدول المشاركة.

وتُجسد أجنحة الموضوعات روح كل موضوع فرعي من خلال التصميم الهندسي المعماري، والمحتوى وفعاليات البرامج. ويقف كل منها كنصب معماري معبر عن هويته، بحيث يوفر لملايين الزوار تجربة تعليمية غامرة وملهمة.

ستُوفر مناطق الموضوعات أيضاً فرصاً لا حصر لها لاستكشاف ثقافات بعيدة وقريبة، وندعوكم للاستمتاع بهذه الفرصة وتجربة مذاقات المطابخ المختلفة ومقابلة أناس مختلفين، وحتى اكتشاف طرق جديدة للراحة والاسترخاء.

أجنحة مستقلة

ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة، من 192 دولة مشاركة، جناحها المستقل. ولأول مرة ستكون أجنحة الدول موزعة وفقاً لاختياراتها من بين الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وليس حسب الموقع الجغرافي لكل دولة. وستعرض البلدان المشاركة في أجنحتها محتوى وتجارب مرتبطة المواضيع الفرعية، بالإضافة إلى عرض إنجازاتها الوطنية وطموحاتها وثقافاتها. وستساهم البلدان أيضاً في فعاليات برامج إكسبو 2020 الشاملة، عبر المشاركة في العروض في المساحات العامة المنتشرة في الموقع.

تجارب رائعة

يزخر إكسبو 2020 دبي بأجندة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية، وسيكون زواره من مختلف الأعمال والجنسيات على موعد مع تجارب مبهرة لا تنسى خلال فعاليات الحدث التي تستمر لستة أشهر.

وتتضمن الفعاليات أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً و60 عرضاً حياً على مدار الأيام السبعة لكل أسبوع بحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى مرافق الضيافة التي تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى توفر أطايب الوجبات والمشروبات من كل أنحاء العالم، وتشمل منافذ لتقديم المأكولات الشعبية والمطاعم الراقية ووجبات للعائلة وممارسات تغذية مستدامة ورحلة مذاقات في متناول الجميع.

وسيضم موقع الحدث مساحات واسعة مخصصة للاحتفالات التي تقام في الهواء الطلق، بما في ذلك حديقة الفرسان التي تتسع لما يقارب من 2500 شخص، وحديقة اليوبيل التي تتسع لـ 15 ألف شخص، فيما تتسع ساحة الوصل لأكثر من 8000 شخص.

عروض متنوعة

وسيقدم إكسبو 2020 دائماً ما يثير اهتمام الزوار مع برنامج حافل بالعروض الحية التي تشمل نجوماً عالميين ومشاهير الكوميديا والمواهب المحلية والعديد غيرها من العروض، إلى جانب تجارب ثقافية تغني الروح وتبهر الحواس من عروض مسرحية واستعراضية وندوات شعرية وعروض أزياء وعروض جوالة.

رحلة سياحية

ومع أكثر من 192 جناحاً للدول، سيأخذ إكسبو 2020 زواره برحلة سياحية وثقافية بين 190 دولة دون الحاجة لتأشيرات أو جواز سفر لاستكشاف أجنحة مذهلة عامرة بمحتوى مدهش وملهم في أنحاء الموقع والتعرف إلى العالم في وجهة واحدة، والاطلاع على ما تقدمه كل بلد من موروث ثقافي وحضاري وفني وإنجازات تقنية وهندسية وتجارية. وسيحتفل كل جناح بالمناسبات الوطنية لكل دولة مع تقديم عروض وأنشطة متميزة للزوار، إذ سيتم تسليط الأضواء كل يوم على واحدة أو أكثر من الدول المشاركة لاستعراض ثقافتها مع احتفالات مميزة.

ولن يتوقف المرح مع غروب الشمس، فمع حلول المساء ستبدأ الألعاب النارية والحفلات الموسيقية ووسائل ترفيهية أخرى لإسعاد الزوار حتى ساعات متأخرة من الليل.

ترفيه فريد

وسيتم تصميم عروض ترفيه مباشر لن تمحى من الذاكرة، كما تتناول أنشطة الصحة والسعادة، بدءاً من ورش العمل التي تثري الذهن إلى الرياضات المتنوعة بما يشمل جلسات التأمل ورياضات المغامرة، إلى جانب مرافق وأنشطة خاصة لرياضة أصحاب الهمم وأنشطة الواقع المعزز والافتراضي. وسيكون للفنون والثقافة نصيب كبير من فعاليات إكسبو، إذ سيزخر الحدث بإبداع يدهش الزوار ويمتعهم.

بالإضافة طبعاً إلى الفرص التجارية الواعدة للشركات الناشئة والشركات العالمية الكبرى على حد سواء التي ستتمكن من المشاركة في إكسبو 2020 الذي يستقطب ملايين الزوار ومشاركات من 190 بلداً، مما يعزز من مكانة الحدث كمنصة استثمارية وتجارية مثالية للشركات أياً كان حجمها.

وسيخوض زوار إكسبو 2020 تجارب فريدة، تشمل تجربة الإنترنت فائق السرعة عبر شبكة الجيل الخامس، ومحاكاة الانطلاق في مهمة فضائية إلى المريخ، وتجربة مذاقات من مطابخ الغد خلال مهرجان مستقبل الطعام، والتعرف إلى آليات التواصل بين الأشجار عبر جذورها.

واكتشاف القدرات المبدعة للطباعة ثلاثية الأبعاد، والاطلاع على لمحة عن مستقبل السفر واختبار القطار فائق السرعة، إلى جانب التعرف إلى التجارب الثقافية المتميزة لشتى الدول، بالإضافة إلى جهاز غريب يملك أسناناً حادة يلتهم كل ما يجده من موارد طبيعية، ويمكن للزوار التوجه إلى قمة برج المراقبة والتمتع بإطلالة على مشهد بديع لكامل موقع إكسبو 2020 الذي سيمثل تحفة هندسية ومعمارية فريدة.

روح استكشاف

كما يسعى إكسبو 2020 لتعزيز روح الاستكشاف والفضول العلمي لدى زواره من الأطفال الذين سيكون بإمكانهم العمل في ورشات لصنع الروبوتات بأنفسهم وصنع نماذج للأعضاء البشرية بالطباعة ثلاثية الأبعاد والمشاركة أيضاً في أنشطة ترفيهية ورياضية. وسيجمع إكسبو 2020 قادة الفكر والمعرفة وأبرز الشخصيات في مجال المعرفة ليكون بمثابة منصة تدريبية متميزة للعقول مع أستاذة ومخترعين وفنانين ورواد في مجال التكنولوجيا ومفكرين غير تقليديين.

وسيضم إكسبو 2020 مساحات تتضمن مناظر طبيعية مستوحاة من طبيعة الإمارات.

01ـــ التعرف على ثقافات وتاريخ وعادات شعوب العالم

02ـــ استكشاف العالم في مكان واحد عبر زيارة أجنحة أكثر من 192 دولة

3ـ0ــ الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة في مختلف أنحاء الموقع

04ـــ الاطلاع على الإبداعات الهندسية لأجنحة الدول

05ـــ تجربة أطعمة ومذاقات من مختلف أصقاع الأرض

06ـــ الاستمتاع بالحدائق والمساحات الخضراء

07ـــ التعرف على أبرز ابتكارات وإنجازات الدول والجهات المشاركة

08ـــ الاطلاع على تجارب رقمية غير مسبوقة وتقنيات حديثة

09ـــ التعرف على الفرص التجارية من خلال الفعاليات المخصصة للأعمال

10ـــ زيارة أيقونات معمارية وفي مقدمتها ساحة الوصل وأجنحة الموضوعات

11ـــ استشراف مستقبل العالم والاطلاع على اختراعات تعرض لأول مرة

12ـــ التعرف على أبرز ممارسات الاستدامة والاقتصاد الأخضر

13ـــ اكتشاف ماهية إكسبو الدولي وما سيقدمه للزوار

14ـــ مشاهدة مستقبل التنقل وتجربة أهم الاختراعات الحديثة مثل هايبرلوب وغيرها

15ـــ حضور حفلات فنية لمشاهير الغناء العرب والعالميين

16ـــ الاطلاع على أهم إنجازات الإمارات وما تقدمه للعالم من خلال جناح الدولة في الحدث

17ــــــ التعرف على المشاريع المؤثرة مجتمعياً والشركات المبتكرة التي دعمها «إكسبو لايف»

18ــــــ مشاهدة تحف فنية مميزة من إبداع مواهب محلية وعالمية

19ـــ مشاهدة الألعاب النارية الأخاذة خلال المناسبات والحفلات

20ــــــ جمع هدايا تذكارية ومنتوجات تقليدية من أجنحة الدول

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