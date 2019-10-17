إكسبو 2020 بتوقيت «سواتش»

المصدر: دبي - البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي تعيين علامة الساعات السويسرية «سواتش» مزوداً رسمياً لخدمات التوقيت للحدث الأروع في العالم الذي ينطلق في 20 أكتوبر من العام المقبل، لتسهم في إتاحة الفرصة للملايين من كل أنحاء العالم ليعيشوا أوقاتاً لا تُنسى.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقدم «سواتش» خدمات التوقيت لإكسبو 2020 على مدى الأشهر الستة لانعقاده، إضافة إلى معالم من النماذج المميزة لأدوات التوقيت والعد التنازلي للفعاليات تنتشر في مختلف أنحاء الإمارات.

وستكون هذه المعالم التوقيتية الفنية نتيجة للتعاون مع أشهر المصممين العالميين، وتحمل أحدث تقنيات التوقيت من «سويس تايمنغ»، الشركة التابعة لمجموعة «سواتش» وإحدى أهم موفري تقنيات التوقيت في العالم.

وقال سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي: «سيكون إكسبو 2020 لحظة تاريخية في حياة الملايين من الزوار من كل أنحاء العالم الذين سيعيشون احتفالاً باهراً بأروع ما يقدمه الابتكار والإبداع الإنساني.

تنضم سواتش إلى مجموعة متميزة من الشراكات مع أكثر مؤسسات العالم ابتكاراً، لتكون مزوداً رسمياً لإكسبو 2020 يساعدنا على تنظيم إكسبو دولي استثنائي.

وقال غونزالو دي سيفالوس، نائب الرئيس للعلامة التجارية والرئيس التنفيذي للعمليات في سواتش العالمية: «ستكون معالمنا الفنية أكثر من مجرد ساعات توقيت للعد التنازلي للحدث الدولي، حيث ستمثل بداية وجود علامتنا التجارية في واحدة من أهم المنصات في العالم، وهناك أيضاً المزيد من مفاجآت سواتش التي سنعلن عنها لاحقاً».