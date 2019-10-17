إكسبو يرفع إشغال الفنادق إلى 100%

المصدر: دبي ــ البيان

توقع أيمن عاشور، الخبير السياحي والمدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«البندر أرجان» من روتانا، أن تصل نسبة الإشغال في الفندقين إلى 100% مع حلول الحدث الأهم في الدولة معرض إكسبو دبي 2020.

وقال عاشور، إن نسبة الإشغال في الفندقين بلغت اليوم 90% ونقترب من إشغالهما بالكامل مع اقتراب تنظيم معرض إكسبو 2020، مضيفاً أنه تم تلقي الاستفسارات والتساؤلات من الضيوف، الذين يخططون لزيارة إكسبو 2020 قبل بدء فعاليات الحدث.

وتابع: إنه في أقل من سنة وقبل إكسبو 2020، هناك ثقة تامة بأن قطاع الضيافة سيستمر في نموه المطرد ليوفي بالطلب المتزايد على الفنادق من قبل الزائرين المتوقع قدومهم من أكثر من 190 دولة حول العالم، مضيفاً: «نعد العدة لهذا الحدث العالمي الكبير المتوقع في 2020، حيث عقدنا مؤخراً اتفاقاً مع إكسبو لتقديم حافلات مجانية لنقل جميع نزلاء فندقينا ذهاباً وإياباً، حيث سيتم نقلهم من وإلى أقرب محطة مترو من جنوب دبي».

وقال: "يعد الفندقان، البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا من أحدث الفنادق في المنطقة، فالفندق ذو الخمس نجوم، والشقق الفندقية كاملة التجهيز جذبت- ولا تزال- أعداداً هائلة من الزائرين من كل أنحاء العالم، وعلى الأخص من السعودية، ومنطقة الخليج، والاتحاد الأوربي، حيث حقق الفندقان رضا العملاء بنسبة 92%.

وبفضل التكنولوجيا والسوشيال ميديا، أصبح الزائرون أكثر حساسية تجاه كل ما يتعلق بالأسعار والخدمات المقدمة. وهناك 40% من جيل الألفية يصنعون قرار اختيار فندقهم المفضل استناداً إلى الشكل الذي سيبدو عليه المشهد خارج الفندق إذا ما تم تصويره وبث صوره عبر الانستجرام، ومن حسن الحظ، فالفندقان يتميزان بأجمل مشهد خارجي يمكن تصويره، إضافة إلى بركة المياه الممتدة. يحتل الفندقان موقعاً في قلب مدينة دبي، ويضمان 280 غرفة مع إطلالة على دبي سكاي لاين، وخور دبي، وبرج خليفة.

ويعد فندق البندر روتانا ذو الخمس نجوم، من أحدث الفنادق العالمية من حيث التصميم، ويضم 190 غرفة وجناحاً، بينما يقدم البندر أرجان من روتانا 90 شقة فندقية كاملة التجهيز ومزودة بكل الخدمات. ويحتل الفندقان موقعاً على طريق بني ياس في خور دبي.

والفندقان المتصلان ببعضهما البعض يعتبران المكان الأمثل لكل من رجال الأعمال وأيضاً الزوار الباحثين عن قضاء أفضل أوقات الفراغ.

ومن أبرز ملامح الفندقين مركز الأعمال وست صالات وقاعات للمؤتمرات ذات تصميم مثالي رائع، كما أنها مزودة بأحدث الوسائل السمعية والبصرية. علاوة على ذلك، تتميز جميع الغرف الفاخرة، والأجنحة، والشقق الفندقية بإطلالة رائعة على خور دبي وبرج خليفة، كما أن جميعها مجهزة بكل وسائل الراحة التي لا يمكن أن يجدها الضيوف في أي مكان آخر.