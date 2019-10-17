إعفاءات وتخفيضات على التذاكــر لـ 5 فئات من الزوار

يقدّم إكسبو 2020 مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأطفال، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، كما سيكون لأصحاب الهمم حق الدخول المجاني، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم.



وسيحصل الصغار والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار على تخفيض بنسبة 50 في المئة.



ويبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد (18 عاماً فأكثر) 120 درهماً (33 دولاراً أمريكياً)، بينما يبلغ سعر تذكرة الثلاثة أيام 260 درهماً (71 دولاراً)، ويمكن استخدامها للدخول في أي ثلاثة أيام من مدة فعاليات إكسبو البالغة 173 يوماً.



وسيستضيف إكسبو العالم على مدى 173 يوماً، حيث سيكون هناك كل يوم خبرات جديدة، كما سيكون إكسبو حدثاً ممتعاً بامتياز، سيتضمن معروضات وأنشطة ولقاءات وأطعمة وإبداعات تخلب الأبصار وتثير الانتباه وتبعث على الدهشة وتأسر العقول.

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