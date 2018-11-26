190 دولة تصنع المستقبل في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكدت 190 دولة مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، لتؤكد مكانته بوصفه وجهة عالمية تجمع الدول والشعوب تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وبهذا تكون الإمارات قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول، والذي التزمته في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق فعاليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي، اليوم، والذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة يجتمعون في دبي للاطلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي، وتعتبراستثمارات المشاركين في المعرض شهادة ثقة بدبي وإمكاناتها الواعدة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «خلال أقل من عامين سيستقبل إكسبو 2020 دبي المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار ستة أشهر ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد».

وأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في المعرض وسوف تتوزع الأجنحة على مناطق تمثل المواضيع الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة». ومن جانبها اعتمدت الحكومة اليابانية الميزانية الخاصة بالجناح الياباني بقيمة 50 مليون دولار أو ما يعادل أكثر من 5.6 مليارات ين ياباني وبانتظار توقيع العقد مع إكسبو خلال اليومين المقبلين.

وفازت مدينة أوساكا اليابانية بحق استضافة معرض «إكسبو 2025» بعد أن تغلبت على مدينتي ايكاترينبرج الروسية وباكو الأذربيجانية.

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