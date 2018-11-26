اليابان تعتمد جناحها في «إكسبو» بقيمة 50 مليون دولار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اعتمدت الحكومة اليابانية الميزانية الخاصة بالجناح الياباني بقيمة 50 مليون دولار أو ما يعادل أكثر من 5.6 مليارات ين ياباني وبانتظار توقيع العقد مع إكسبو خلال اليومين المقبلين، حيث تصل مساحة الجناح الياباني إلى 5000 متر مربع.

وكشفت هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) أمس في دبي الستار عن المفاهيم والابتكارات والتصاميم الخاصة بالجناح الياباني في معرض إكسبو 2020 دبي، وهو عبارة عن مساحة ديناميكية غنية بالتفاصيل التي تحتفي بالثقافتين العربية واليابانية وتصاميمها الهندسية.

التصميم

ويكمن الهدف من الفكرة التصميمية لجناح «جسر العبور نحو المستقبل» في الترحيب بزوار إكسبو 2020 على الطريقة اليابانية، وذلك في إطار غني بالتراث القائم على الإبداع المعماري والابتكاري المستلهم من التصاميم الفريدة.

ولتجسيد رؤية رمزية تحاكي العلاقة الثقافية والتاريخية بين الشرق الأوسط واليابان، تستعرض التصاميم الهندسية للجناح الأنماط المعمارية اليابانية والعربية مع أفكار تجسد الشبكة التجارية القديمة لطريق الحرير.

ويسلط الجناح الضوء على الاحترام الكبير الذي تكنه اليابان للثقافات الأخرى، خاصة عندما يتم استضافتها في المعارض العالمية مثل إكسبو 2020.

وقال ناكامورا، المفوض العام للجناح الياباني في إكسبو دبي 2020، خلال حفل الإطلاق: «نحن سعداء بالإعلان عن المفاهيم والتصاميم والابتكارات الخاصة بالجناح الياباني، والذي من المؤكد أنه سيضيف قيمة إلى المكانة والإرث اللذين يتميز بهما المعرض العالمي.

ويتمثل دور الجناح الياباني في تشجيع وإلهام الجيل القادم لاتخاذ المبادرة في تطوير حلول مستقبلية، كقوة جاذبة للتواصل واستعراض إمكاناتنا لريادة مجتمع مستقبلي قائم على الروح اليابانية وتقنياتها وثقافتها وعناصرها الفريدة والمتنوعة».

كما سيشهد الجناح المتطور تكنولوجياً عرضاً مبتكراً للمياه والرياح والظلال والأضواء، والتي تعكس روعة البيئة اليابانية لمنح الزوار تجربة غامرة تُطلعهم على العالم الذي نتخيله والإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر الانسجام بين الناس والأفكار والتكنولوجيا.

أما تيتسويا أزوما، نائب المفوض العام للجناح الياباني في إكسبو 2020 فقد قال: «يعتبر معرض إكسبو دبي 2020، أول معرض دولي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يمثل فرصة هائلة للعارضين العالميين مثل اليابان، لعرض مبادرتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع العالمي».

وأضاف أننا سوف نعمل على اغتنام الفرصة الفريدة التي يوفرها لنا معرض إكسبو 2020 كقاعدة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات المستقبلية والسياحة الوافدة.

تفضل

وفي إطار مفهوم «تفضل»، سيختبر زوار المعرض، من جنسيات وأعمار وثقافات وأذواق مختلفة، معاني الضيافة اليابانية في بيئة تتميز بروح أوموتيناشي. وإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة للزائرين للتعرف على التقاليد والثقافة والفنون اليابانية وعيشها في تجربة حسية مدعومة بأحدث التقنيات اليابانية. وأخيراً، يهدف الجناح إلى تشجيع الزوار على الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها التعاون لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

وسوف يستضيف الجناح مجموعة من الفعاليات خلال أيام معرض إكسبو دبي 2020، بما في ذلك تجارب ورش العمل، وفنون الطهي الياباني والمأكولات، إضافة إلى العروض والمعارض المتنوعة.

«إكسبو 2025» في أوساكا للمرة الثانية

فازت مدينة أوساكا اليابانية بحق استضافة معرض «إكسبو 2025»، بعد أن تغلبت على مدينتي ايكاترينبرج الروسية وباكو الأذربيجانية، وهى المرة الثانية التي سيقام فيها هذا المعرض الدولي في المدينة اليابانية، حيث كانت قد استضافته عام 1970. وأجرى أعضاء المكتب الدولي للمعارض في باريس اقتراعاً بعد أن قدم ممثلو المدن الثلاث العروض النهائية لمقترحاتهم في وقت سابق.

ويمكن أن تساعد أحداث إكسبو 2025، التي تستمر ستة أشهر، في تسليط الأضواء على المدن المضيفة، واجتذاب زائرين من الداخل والخارج. وبعدما لم تحصل أي من المدن الثلاث على أغلبية واضحة في جولة تصويت أولى، واجهت أوساكا في جولة التصويت الثانية ايكاترينبرج، وحصلت المدينة اليابانية على 92 صوتاً في حين حصلت منافستها الروسية على 61 صوتاً.