190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكدت 190 دولة مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، لتؤكد مكانته بوصفه وجهة عالمية تجمع الدول والشعوب تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». وبهذا تكون دولة الإمارات قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول، الذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق فعاليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي، اليوم الاثنين، والذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة يجتمعون في دبي للاطلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي.

إبداع

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «خلال أقل من عامين سيستقبل إكسبو 2020 دبي المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار ستة أشهر ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد».

وأضافت معاليها: «يُبرز تأكيد 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وثقة العالم بقدرة الدولة على جمع الدول والشعوب معاً. وأود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل المؤسسات الحكومية التي عملت معاً من أجل تحقيق هذا الإنجاز».

وتابعت: «يقدم إكسبو 2020 دبي لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار، وسيكون لكل بلدٍ مشاركٍ دورٌ حيوي في تنظيم إكسبو دولي استثنائي».

مواضيع

وينعقد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي يومي 26 و27 نوفمبر، ويناقش طيفاً واسعاً من المواضيع المتعلقة بمشاركة الدول في الحدث الدولي المرتقب مثل تصميم أجنحة الدول ومحتواها وسير الأعمال في الموقع والدعم المقدم للدول المشاركة، فضلاً عن جلسات إحاطة وجلسات حوارية تجمع المشاركين الدوليين.

وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «تعمل دولة الإمارات على إنشاء منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والشراكة على مستوى العالم عبر أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وعلى مدى الأيام المقبلة سوف يستعرض إكسبو 2020 دبي معنا جميع الجوانب المتعلقة بالتحضيرات من أجل إنجاز حدث يحدث فارقاً، وسيكون له أثر كبير على المدينة والدولة المضيفة وعلى الشباب والعالم».

فرصة

وأضاف: «يوفر اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي لهذا العام فرصة مثلى لالتقاء الدول المشاركة والتعرف على خططها لإكسبو الدولي. ومع بدء الدول بالكشف عن تصاميم أجنحتها، بدأنا نحصل على لمحة عن العمارة المذهلة التي ستسهم في جعل إكسبو 2020 دبي تجربة فريدة من نوعها.

ونتطلع إلى معرفة مدى التقدم المنجز لتقديم إكسبو عالمي حيوي وتعليمي ومشوق، وقبل كل ذلك.. إكسبو مؤثر بحق» ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في إكسبو 2020 دبي، ما يمنح كل الدول فرصة لاستعراض إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره.

وسوف تتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق تمثل المواضيع الثلاث «الفرص والتنقل والاستدامة»، وهذا يشكل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.

أجنحة

وسوف تكون أجنحة الدول، بالإضافة إلى أجنحة الموضوعات وساحة الوصل، أبرز نقاط الجذب للملايين من زوار إكسبو وسوف تشكل جزءاً أساسياً من تجربة الزوار في هذه الوجهة العالمية.

وسوف يشهد اجتماع المشاركين الدوليين توقيع عددٍ من الدول عقود المشاركة الرسمية في إكسبو 2020 دبي بعد تأكيد موضوع مشاركتها واختيار منطقة جناحها. وسبق لعددٍ من الدول أن كشفت عن أجنحتها مثل النمسا والبرازيل والتشيك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وعمان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. ويُتوقع أن تعلن المزيد من الدول عن أجنحتها خلال الأشهر المقبلة.

اجتماع

ويُنظم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض بصورة منتظمة لإطلاع أعضاء المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة على خطط إكسبو 2020 دبي وتطورات سير الأعمال في مسيرة الإعداد للحدث، وإعلامهم بالفرص المتصلة بمشاركتهم. وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عقد في العام 2016.

ومن بين المشاركين في اجتماع هذا العام سفراء ومسؤولون حكوميون وممثلون للدول المشاركة وممثلون عن المكتب الدولي للمعارض وأعضاء في اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، حيث سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال 6 أشهر احتفالاً بالإبداع والتقدم الإنساني.

جناح أميركا

تزيح الولايات المتحدة الأميركية الستار رسمياً عن جناحها في إكسبو دبي 2020 دبي، وذلك في فعالية خاصة الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن التصاميم الخارجية والداخلية للجناح مع انطلاق الحملة الإعلامية في دبي، بالإضافة إلى عرض التجارب الرئيسية لجناح الولايات المتحدة، وتشهد الفعالية مشاركة من ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية والغرفة التجارية الأميركية في أبوظبي والغرفة التجارية الأميركية في دبي، ومجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي.

تضافر الجهود يُولّد الابتكار والتقدم

يوجّه إكسبو 2020 دبي، إيماناً راسخاً بأن الابتكار والتقدم هما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة. وسوف يستقطب إكسبو خلال أشهره الستة ابتداءً من أكتوبر 2020، الملايين إلى دبي للاحتفال بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي ملايين الزوار. وسيكون إكسبو دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج الإمارات لحضور فعالياته.

وأعد إكسبو دبي برنامجاً مميزاً للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد على 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات. وسيقام إكسبو على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلومتر مربع، في منطقة «دبي الجنوب» المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي. وسيكون إكسبو أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وخلال مسيرتها التنموية الاستثنائية على مدى الخمسين سنة الماضية أثبتت دولة الإمارات للعالم كل ما يمكن تحقيقه من إنجازات إذا ما اجتمعت الرؤية والعزيمة. وتسعى في إكسبو 2020 دبي إلى ممارسة دورها في إلهام الأجيال القادمة، لتطلق شرارة الإبداع والابتكارات التي سترسم ملامح مسيرة التقدم البشري خلال الخمسين سنة المقبلة.