هوندا تسترجع 2.4 مليون سيارة بسبب عيب في الوسائد الهوائية

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "هوندا موتور" أمس الثلاثاء أنها ستسترجع 2.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب في الوسائد الهوائية.

ويتمثل العيب في الوسائد، التي أنتجتها شركة "تاكاتا" التي أشهرت إفلاسها، في إمكانية تسرب الهواء والرطوبة في الوسادة الهوائية، وإمكانية أن تتناثر شظايا معدنية مع امتلائها بالهواء في حال وقوع حوادث، بشكل يمثل خطرا على السائق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت هوندا في بيان إنها على دراية بهذا العيب، وإن مثل هذا الخلل حدث في سيارة من طراز هوندا سيفيك من إنتاج العام 1997 في 2012 بولاية تكساس.

وأضافت هوندا أن قطع الغيار المطلوبة لإصلاح ذلك العيب غير متوافرة حاليا وسيستغرق الأمر قرابة عام لإصلاحه.