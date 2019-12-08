شاهد.. سيارات مصنوعة من القهوة!

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد" عن تحوّلها لاستخدام نفايات حبوب القهوة لإنشاء مكونات جديدة للسيارات، في شراكة سلسلة "ماكدونالدز".

وبحسب "دايلي ميل" ستصنع الأجزاء الجديدة من القهوة، التي تستهلك قدرا أقل من الطاقة مقارنة بالأجزاء البلاستيكية التقليدية، كما ستكون أخف، ما يجعل السيارات أكثر كفاءة في إستخدام الطاقة.

وقالت "فورد" عبر حسابها على تويتر إن البلاستيك الحيوي القائم على القشر، يُستخدم كبديل عن البلاستيك في عدد من الأجزاء المختلفة، بما في ذلك العلب الأمامية الجديدة، التي ستكون أخف وزنا بنسبة 20% وتتطلب طاقة أقل بنسبة 25% في التشكيل.

وفي بيان، قال ديبي ميليوفسكي، من "فورد": كانت هذه أولوية بالنسبة لفورد لأكثر من 20 عامًا، وهذا مثال على قفزة مهمة في بدء الاقتصاد المغلق، حيث تعمل مختلف الصناعات معًا وتتبادل المواد.

تجدر الإشارة إلى أنّه عند سحق وتحميص البن، يصبح آخر غشاء رقيق من مادة واقية حول حبة القهوة، يطلق عليه القشر، جافًا ليسقط كنفايات.

وتُستخدم هذه المنتجات الثانوية الخفيفة والورقية، بشكل شائع في السماد العضوي، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت عنصرًا مرغوبًا فيه للبلاستيك الحيوي.