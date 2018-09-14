جنرال موتورز تستدعي نحو 1.2 مليون سيارة في أنحاء العالم

المصدر: رويترز

قالت جنرال موتورز، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، أمس الخميس، إنها بصدد استدعاء 1.205 مليون شاحنة خفيفة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات في أنحاء العالم بسبب مشاكل تؤدي إلى فقد مؤقت لنظام التوجيه المعزز كهربائيا.

يشمل الاستدعاء شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات تحمل العلامات شيفروليه وجي.ام.سي وكاديلاك طرز 2015 منها نحو 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

وقال توم ولكنسون المتحدث باسم جنرال موتورز، إن الشركة تلقت تقارير عن 30 حادث اصطدام وإصابتين، لكن لا توجد حالات وفيات مرتبطة بالاستدعاء.

وقد تسبب المشكلة صعوبة في توجيه السيارة وبصفة خاصة على السرعات المنخفضة، مما يزيد من مخاطر الاصطدام بحسب إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة، وهي الجهة التنظيمية المختصة بسلامة السيارات في الولايات المتحدة.

وسيقوم موزعو جنرال موتورز بتحديث برنامج نظام التوجيه المعزز كهربائيا مجانا لأصحاب السيارات المشمولة بالاستدعاء.