أبقى ليفربول في الصدارة.. أستون فيلا يواصل إسقاط الكبار ويهزم أرسنال في مباراة مثيرة

المصدر: د ب ا

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حقق أستون فيلا رقما قياسيا على مستوى النادي بفوزه رقم 15 على التوالي على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على أرسنال في مباراة مثيرة السبت ليحرم فريق المدرب ميكل أرتيتا من العودة للصدارة.

ورفع ليفربول الذي وضع نفسه في موقع جيد قبل مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال قبل نهاية السنة، رصيده إلى 37 نقطة، واستفاد من هدية أستون فيلا الذي واصل إسقاط الكبار بتغلبه على ضيفه أرسنال المتصدر السابق ووصيف بطل الموسم الماضي 1-0 على ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام.

ويحتل أستون فيلا، الذي صعق مانشستر سيتي 1-صفر يوم الأربعاء، المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعدما تخطاه ليفربول في الصدارة برصيد 37 نقطة.

وسجل هدف المباراة الوحيد جون ماكجين في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة من ليون بايلي من الجانب الأيمن قبل أن يمررها إلى قائد أستون فيلا الذي‭ ‬ استقبل الكرة بصورة جيدة قبل أن يستدير لمواجهة المرمى ويسددها في هذه الأثناء إلى داخل الشباك.

وظن أرسنال أنه أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحكم ألغى الهدف بعد أن تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن كاي هافرتس لمس الكرة بيده قبل أن يسددها في مرمى إيمي مارتينيز بعد ارتباك أمام المرمى.

وتابع أرتيتا، الذي خسر فريقه بعد أربعة انتصارات متتالية، المباراة من المدرجات بعد إيقافه مباراة واحدة إثر حصوله على البطاقة الحمراء الثالثة هذا الموسم.

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