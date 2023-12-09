محمد صلاح يواصل رحلته لنادي العظماء مع ليفربول

المصدر: د ب أ

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وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم200 مع ليفربول، وذلك بعدما نجح فريقه في قلب تأخره إلى فوز على كريستال بالاس 2 /1، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتستعرض وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أرقام النجم المصري مع ليفربول.

ونجح صلاح في إظهار إمكانياته فور وصوله إلى ليفربول قادما من روما مقابل 3ر34 مليون جنيه إسترليني (1ر43 مليون دولار) في عام 2017، حيث سجل 32 هدفا في أول مواسمه مع الفريق، وكان ذلك رقما قياسيا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي، حتى نجح النرويجي إرلينج هالاند في تحطيم ذلك الرقم بتسجيله في 36 مباراة لمانشستر سيتي الموسم الماضي.

وسجل صلاح 44 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، ويظل ذلك الرقم الأعلى في مسيرته مع الفريق حتى الآن، رغم أنه سجل 19 هدفا على الأقل في كل موسم خاضه ببطولة الدوري، و31 هدفا مع ليفربول في كل البطولات في موسمي 2020/2021 و2021/2022.

وهز صلاح الشباك في 148 مناسبة في 234 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري، مع هدفين سجلهما سابقا مع تشيلسي، وجاء الهدف الذي سجله في شباك كريستال بالاس اليوم ليصبح رقم 150 في بطولة الدوري، ليحتل المركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي متجاوزا رقم مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

وسجل صلاح 42 هدفا لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضاف ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، مع خمسة أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف في بطولتي كأس الرابطة والدرع الخيرية.

وعرض ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الطريقة التي سجل بها صلاح أهدافه، حيث جاءت 162 منها بقدمه اليسرى و30 هدفا بالقدم اليمنى، بالإضافة إلى ثمانية أهداف بالرأس.

"حينما تسجل 200 هدف، فإنك تحقق ذلك لأنك فقط لاعب مميز للغاية".

هكذا قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في تصريحات لإذاعة "تاك سبورت" عقب صافرة نهاية المباراة في "سلهرست بارك" وأصبح صلاح اللاعب الخامس فقط في تاريخ ليفربول الذي يسجل هذا العدد من الأهداف، بعد كل من إيان راش وروجر هانت وجوردون هودجسون وبيلي ليدل.

وجاءت أهداف صلاح في 327 مباراة بكل البطولات بمعدل تسجيلي بلغ 61ر0 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل أفضل من جميع اللاعبين فيما عدا هودجسون الذي سجل 241 هدفا في 377 مباراة بمعدل وصل إلى 64ر0 في المباراة.

ويعتبر راش الهداف التاريخي لليفربول في كل البطولات برصيد 346 هدفا في 660 مباراة بين عامي 1980 و1996، علما بان تلك الفترة تخللها تواجده في فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو يحتل المركز السادس في ترتيب اللاعبين الأكثر مشاركة مع ليفربول، خلف كل من إيان كالاجان (857 مباراة) وجيمي كاراجر وستيفان جيرارد وراي كليمنس وإيملين هيوز.

من جانبه سجل هانت 285 هدفا في 492 مباراة، ليحتل المركز الثاني متقدما على هودجسون، ويبقى ليدل هو التحدي المقبل لصلاح بعدما سجل 228 هدفا في 534 مباراة مع ليفربول بين عامي 1938 و1961.

ويشكل اللاعبون المذكورون قائمة أفضل هدافين لليفربول في الدوري، حيث يحتل راش المركز الثالث خلف هانت (سجل راش 229 هدفا وهانت 244) وهودجسون (233 هدفا) فيما سجل ليدل 215 هدفا، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن ينجح صلاح في تصدر تلك القائمة.

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