ماذا قال محمد صلاح بعد إحراز 200 هدف بقميص ليفربول؟

المصدر: د ب ا

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عبر محمد صلاح مهاجم ليفربول عن سعادته بإنجازه التاريخي الذي تحقق في فوز فريقه على كريستال بالاس 2 / 1 السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز مبديا تفاؤله بقدرات فريقه على التتويج بالألقاب في نهاية الموسم.

سجل صلاح هدف التعادل لليفربول رافعا رصيده إلى 200 هدف بقميص فريقه الإنجليزي في كل البطولات ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي والأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

تحدث قائد منتخب مصر عن إنجازه التاريخي مع ليفربول عقب اللقاء، قائلا عبر قناة TNT سبورتس "أنا سعيد بالرقم القياسي إنه شعور عظيم، ولكن يبقى الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة".

كما أشاد محمد صلاح بزميله هارفي إليوت الذي سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، مضيفا "إنه فتى جيد ويتعلم، وأحاول دائما تشجيعه في التدريبات، وأعتقد أن أمامه مستقبل جيد".

وسئل محمد صلاح أيضا عن التشابه بين الجيل الحالي والفائز بلقب الدوري الإنجليزي في 2020، ليجيب "أرى أن الفريق يتمتع برغبة وعقلية في القتال بقوة حتى النهاية ونحاول أن نواصل مسيرتنا بشكل جيد".

أشار صلاح في ختام تصريحاته "ليفربول لديه حاليا فريق مختلف لأن هناك 6 أو 7 لاعبين جدد، يتسمون بأن لديهم رغبة في التعلم وهم بالفعل عناصر رائعة وبإمكاننا أن نحقق إنجازا استثنائيا في هذا الموسم".

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم السبت.

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